Mike Flanagan vuole fare un horror su… Clayface?

Anche prima che Joker diventasse un film da un miliardo di dollari e vincitore di un Oscar, WarnerMedia aveva ammesso la volontà di scommettere su film focalizzati su personaggi singolari piuttosto che su spettacoli con budget elevato. Nonostante l’enorme successo del film diretto da Todd Phillips, nessun altro progetto con un motivo simile è stato ancora annunciato dallo studio. Se la Warner ha reali intenzioni in questo senso c’è già un uomo pronto a mettersi in discussione: parliamo del regista di Doctor Sleep Mike Flanagan, che ha rivelato la sua idea su Twitter.

Well I've wanted to do a Superman movie since I was a kid, but I would also be really keen to do a standalone Clayface movie as a horror/thriller/tragedy. https://t.co/68nZFLOGLT — Mike Flanagan (@flanaganfilm) January 8, 2021

Le parole di Mike Flanagan

Quando gli è stato chiesto da un fan online per quale personaggio o squadra avrebbe voluto realizzare un film DC, Mike Flanagan ha risposto con due idee. Una di queste si adatta ai piani precedentemente annunciati di WB per i ‘film più piccoli’. “Beh, volevo fare un film di Superman sin da quando ero bambino”, ha risposto Flanagan. “Ma sarei anche molto desideroso di fare un film di Clayface come horror / thriller / tragedia”.

Ci sono state una varietà di versioni diverse di Clayface. La maggior parte di esse si è trasformata in un gigantesco mostro simile al fango con la capacità malleabile di trasformare il proprio aspetto in travestimenti o armi. La versione originale del personaggio, Basil Karlo (che ha fatto il suo debutto all’inizio della carriera di Batman in Detective Comics # 40 del 1940), era un attore scontento che è diventato Clayface. Tutto ciò sulla base di un personaggio che aveva interpretato in un film, che indossava questa maschera per uccidere. Francamente questo sembra maturo per un film DC più piccolo, e come Joker non richiederebbe un budget enorme o l’apparizione di un Batman adulto.