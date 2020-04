Ming-Na Wen tornerà in The Mandalorian 2?

La seconda stagione di The Mandalorian è stata terminata prima della chiusura delle produzioni a causa del Coronavirus. La messa in onda degli episodi su Disney+ dovrebbe quindi essere confermata per l’autunno di quest’anno. Intanto arrivano altre indiscrezioni sui personaggi della serie, l’ultima riguarda il ritorno di Ming-Na Wen alias Fennec Shand. L’ultima volta che il pubblico l’ha vista, il suo corpo era apparentemente esanime nel mezzo del deserto di Tatooine. Un’inquadratura aveva tuttavia mostrato l’avvicinarsi di qualcuno al suo corpo. Visione che ha creato tantissime ipotesi tra i fan tra cui quella che a salvare la fuorilegge sarebbe stato il Moff Gideon interpretato da Giancarlo Esposito.

Il personaggio di Shand ha fatto la sua apparizione nel corso del quinto episodio di The Mandalorian. Nell’occasione il protagonista principale è stato impegnato nella sua cattura. Ming-Na Wen, attraverso Vanity Fair, ha spiegato le caratteristiche di Fennec Shand. “Abbiamo cominciato a costruire il personaggio a partire dal suo nome. Viene subito in mente la figura di una volpe”. Il motivo è lampante: “È furba, ed è in grado di cavarsela da sola e sopravvivere al meglio eppure rimanere in forma e agile. Amo l’immagine che deriva solamente dal suo nome”.

La seconda stagione di The Mandalorian è prevista ad ottobre 2020

The Mandalorian (nota anche come Star Wars: The Mandalorian) è una serie televisiva creata da Jon Favreau e prodotta da Lucasfilm. Presentata in anteprima il 12 novembre 2019 con il lancio della piattaforma streaming Disney+. Ricordiamo che lo show è la prima serie live action della saga cinematografica di Guerre stellari. Ambientata cinque anni dopo le vicende de Il ritorno dello Jedi e 25 anni prima de Il risveglio della Forza, racconta le avventure di un cacciatore di taglie mandaloriano oltre i confini della Nuova Repubblica. La prima stagione è composta da 8 episodi. La serie è stata rinnovata per una seconda stagione, che debutterà nell’ottobre 2020.