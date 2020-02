Minions 2, on line il tanto atteso trailer

Come annunciato al Super Bowl, il nuovissimo film Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo è approdato on line con un trailer fresco fresco. Continua così la saga di prequel che vede la genesi di Gru, uno dei cattivi più simpatici targato Illumination Entertainment.

Minions 2, il trailer di come tutto è cominciato

La saga di Cattivissimo me e dei suoi spin-off ha sempre avuto come punto di riferimento nell’immaginario collettivo i Minion, personaggi gialli, stravaganti, incomprensibili e senza senso; grazie alla loro simpatia e imprevedibilità, continueranno a mantenere il loro ruolo di protagonisti in in Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. L’imminente film d’animazione è il secondo prequel di una trilogia che narra come tutto è cominciato; ma letteralmente come tutto è cominciato. Infatti il primo film prequel inizia con la creazione dei Minion da organismi unicellulari ( sono esistiti fin dall’alba dei tempi ed hanno un solo scopo: servire il padrone più cattivissimo al mondo) fino all’incontro con Gru e al loro contributo per renderlo il criminale più cattivo del mondo.

Minions 2 presenta un trailer che mostra un giovane Gru che partecipa ad un colloquio con un gruppo di persone (in pieno stile anni ’60) noto con il nome de I malefici 6. Il giovane ragazzo ruba una pietra preziosa al gruppo, ma allo stesso tempo il nuovissimo personaggio Otto (uno dei Minion) la perde. Così Gru si ritrova a da una parte a doversi difendere dai Malefici 6, dall’altra a organizzare una caccia selvaggia per ricercare la pietra.

Mentre i tre principali Minion Kevin, Stuart e Bob sono apparsi praticamente in tutti i film della saga, l’assenza di Otto nella trilogia principale di Cattivissimo me, potrebbe far pensare che un destino infausto si sia abbattuto sulla testa del novello piccolo omino giallo, staremo a vedere.

Diretto da Kyle Balda, Brad Ableson e Jonathan del Val, Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo sarà al cinema dal 27 Agosto 2020.