La Universal ha annunciato che Minions: The Rise of Gru è stato posticipato di un altro anno

La Universal Studios ha annunciato che l’uscita di Minions 2 è stata posticipata di un altro anno. La data di uscita è prevista, almeno per ora, per il 2022. La causa è da ricondursi alla pandemia di Covid-19, che ha messo in difficoltà l’industria cinematografica facendo posticipare numerosi titoli.

Minions 2: uscita postipata

A causa della pandemia di Covid-19, la Universal Studios ha annunciato che l’uscita di Minions 2 sarà posticipata al primo luglio 2022. Minons: The Rise of Gru era previsto inizialmente per l’estate del 2020, successivamente è stato spostato al 2021, come molti altri titoli cinematografici, e adesso si parla del 2022. Le cose ora sembrano mettersi meglio grazie alla graduale distribuzione del vaccino. Nonostante questo, le compagnie di produzione stanno ancora decidendo di ritardare l’uscita di alcuni dei loro film a quando sarà garantita la sicurezza nei cinema. Alcuni come Disney, hanno deciso di far uscire i loro titoli unicamente in streaming.

Minions: The Rise of Gru è un sequel del primo film dei Minions del 2015 ed è la quinta pellicola del franchise di Cattivissimo Me. Nel primo capitolo è raccontata la storia dei Minions e le loro avventure prima di incontrare il loro padrone definitivo. Minions 2 invece, racconta la storia della lunga relazione tra Gru, il protagonista originale dei vari Cattivissimo Me, e i suoi piccoli seguaci gialli. Nella pellicola vedremo come il Gru dodicenne è cresciuto fino a diventare il più grande supercattivo del mondo. Il primo Cattivissimo Me ha incassato oltre 543 milioni di dollari al botteghino globale.

Grazie all’enorme successo ottenuto è nato un vero e proprio franchise che ha portato alla creazione di Cattivissimo Me 2, Cattivissimo Me 3 e dei successivi spinn-off sui Minions. Minons: The Rise of Gru è diretto dal regista Kyle Balda (Cattivissimo me 3, Minions) e dai co-registi Brad Ableson (The Simpsons) e Jonathan Del Val (The Secret Life of Pets). L’uscita nelle sale di è prevista il primo luglio 2022.