Nuovo record per Mirka Andolfo in DC Comics

Mirka Andolfo aggiunge un nuovo record alla sua partecipazione in DC Comics. È infatti di poche ore fa la notizia che sarà lei a occuparsi del nuovo capitolo della serie incentrata su Harley Quinn. Si tratta del primo caso in cui un italiano ha realizzato per DC Comics un progetto come autore completo, scrivendo quindi i testi e realizzando i disegni. Un altro grande risultato per uno dei nomi più rilevanti per il fumetto tricolore.

DC Comics affida Harley Quinn a Mirka Andolfo

Questo è un ulteriore passo nella collaborazione ormai solida tra Andolfo e la casa editrice americana. Già ormai da cinque anni infatti l’autrice è al lavoro con DC e nel corso di questo periodo ha collaborato a storie di ogni tipo, trovandosi a curare personaggi memorabili come Wonder Woman, Teen Titans, Green Arrow, Catwoman e DC Bombshells.

Ora, come anticipavamo, Mirka Andolfo si occuperà del secondo capitolo di Harley Quinn: Black + White + Red. Questa serie così particolare è caratterizzata da 14 episodi autoconclusivi. Ognuno di questi ha un proprio stile, ma tutti sono accomunati da un particolare uso del colore, con il bianco e nero onnipresente, staccato solamente da alcuni elementi rossi.

L’episodio affidato da DC Comics a Mirka Andolfo si intitola Fashion Victim e sarà il secondo della serie. Il suo debutto ufficiale è previsto per domani 3 luglio. Prosegue quindi la straordinaria carriera della fumettista italiana, che negli ultimi anni ha collaborato con tantissime realtà importanti nel mondo della nona arte. Da Disney a Image Comics, passando per i francesi di Glénat ai nostrani Panini Comics, sono in molti ad averla vista all’opera.

Cosa ne pensate? Siete contenti del successo di questa autrice italiana? Siete curiosi di scoprire il suo nuovo lavoro dedicato ad Harley Quinn? E cosa ne pensate delle sue diverse opere precedenti? Fateci sapere!