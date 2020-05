Cambia il cattivo per Mission Impossible 7 e 8. Sarà Esai Morales a prendere il posto di Nicholas Hoult nel film che vede come protagonista, e ormai anche produttore, Tom Cruise. Il motivo di questa decisione è molto semplice ed è legato al rinvio delle riprese. Hoult ha un problema per altri impegni presi prima che scoppiasse il coronavirus. Lo studio, di recente, ha spostato l’uscita al 18 novembre 2021, mentre l’ottavo episodio è atteso in sala per il 4 novembre 2022. Entrambi i film saranno diretti da Christopher McQuarrie.

Nello show c’è il ritorno di Vanessa Kirby

Un altro volto noto del franchise di Mission: Impossible tornerà a far parte del cast dei capitoli 7 e 8. Ci riferiamo a Vanessa Kirby, che ha interpretato Alanna Mitsopolis, alias White Widow, in Mission: Impossible – Fallout. La Kirby ha confermato la sua presenza durante un’intervista a Glamour Magazine UK. In Mission: Impossible 7 e 8 Tom Cruise sarà affiancato da Rebecca Ferguson, Hayley Atwell, Pom Klementieff, Nicholas Hoult e Shea Whigham. La Paramount Pictures si occuperà della co-poduzione e della distribuzione.

Il franchise ha raccolto ben 3.5 miliardi di dollari in tutto il mondo nei sei show. L’ultimo ha fatto registrare gli incassi più alti negli USA e nel mondo. Ricordiamo che il primo capitolo dello show, del 1996, è stato diretto da Brian De Palma. La pellicola è ispirata alla serie televisiva Missione Impossibile ideata da Bruce Geller nel 1966. Due membri degli U2, Larry Mullen e Adam Clayton hanno registrato una loro versione della canzone portante nel film. La pellicola si è rivelata uno dei maggiori incassi al botteghino del 1996, piazzandosi al terzo posto.

La saga iniziata con questo film vanta altri cinque titoli: Mission: Impossible II (2000), III (2006), Mission: Impossible – Protocollo fantasma (2011), Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) e Mission: Impossible – Fallout (2018). La colonna sonora del film è stata composta da Danny Elfman, il tema principale è l’originale della serie televisiva, composto da Lalo Schifrin.