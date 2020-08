Mission Impossible 7, il set va a fuoco: riprese nuovamente interrotte

La produzione di Mission: Impossible 7 è stata nuovamente interrotta a causa di un’acrobazia sul set del film che ha causato problemi. Questa notizia è solo l’ultimo di una lunga serie di intoppi, partiti con lo stop causato dalla pandemia di COVID-19. Secondo il rapporto, l’acrobazia ha coinvolto uno stuntman su una motocicletta che saltava da una rampa alta, una volta atterrata la moto ha però preso fuoco.

Un piccolo incendio sul set

Secondo quanto riferito, la preparazione ha richiesto sei settimane ed è stata inoltre tra le sequenze d’azione più costose girate in Inghilterra. “Questa è stata una sfida enorme da mettere in scena ed è costata una fortuna, per non parlare delle settimane di costruzione. Ma quando è arrivato il grande giorno, è andato terribilmente male”, ha spiegato una fonte nel rapporto. “L’idea era che lo stuntman atterrasse su degli enormi cuscini riempiti di [cartone] per attutire il colpo, mentre la moto si schiantava al suolo in sicurezza a pochi metri di distanza. Sfortunatamente il calcolo era errato. Il calore e l’attrito delle [gomme] hanno fatto sì che quando la moto si schiantasse, l’imbottitura di cartone ha fatto scintille ed è andata a fuoco. Il fumo era così forte che hanno dovuto chiudere un vicino aeroporto della RAF”, ha ancora aggiunto.

Secondo quanto riferito, i servizi antincendio dell‘Oxfordshire hanno inviato sul set cinque autopompe ed equipaggi, e il set stesso è ora temporaneamente chiuso mentre le autorità cercano di indagare su ciò che è successo. Anche se non ci sono stati feriti gravi causati dall’incidente acrobatico, il fatto stesso che sia accaduto sarà, secondo quanto riferito, una grave battuta d’arresto finanziaria. La star del franchise Tom Cruise apparentemente non ne è molto felice. “Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma è una catastrofe totale, per non parlare estremamente costosa per tutti gli interessati”, continua la fonte. “Tom è molto frustrato. Nessuno vuole più ritardi.