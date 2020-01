Nicholas Hoult entra ufficialmente a far parte dei sequel di Paramount e Skydance, Mission: Impossible. La notizia è stata confermata dal regista Christopher McQuarrie su Instagram. Questo il post: “Dimmi, @nicholashoult, ti interessa sollevare un po’ di inferno?“. La risposta di Hoult non si è fatta attendere: “Lo adoro. Ma perché fermarsi un po’?” Al momento non si conosce ancora il ruolo che ricoprirà nello show, anche se sembra si vada verso quello di villain. Ricordiamo invece che il grande protagonista, Cruise, riprenderà il suo ruolo di agente segreto Ethan Hunt, nel settimo e ottavo follow-up.

Mission Impossible: Nicholas Hoult con Tom Cruise nei sequel

Nicholas Hoult era inizialmente pronto per il ruolo del figlio di Goose in Top Gun: Maverick, che uscirà nei cinema questa estate. La trattativa non è andata a buon fine ma ha permesso di avere un secondo incontro con Cruise per una successiva collaborazione. La settima pellicola di Mission Impossible arriverà nelle sale il 23 luglio 2021, mentre l’ottava verrà rilasciata il 5 agosto 2022. McQuarrie sarà alla direzione di entrambi, le cui riprese sono previste una di seguito all’altra. Hoult si aggiunge ad un cast che vede l’ingaggio già ufficiale di Pom Klementieff e Shea Whigham, oltre all’ex-Agente Carter Hayley Atwell. Nel ruolo del protagonista Ethan Hunt torna ovviamente ancora una volta Tom Cruise.

Ricordiamo che Mission: Impossible è un film del 1996 diretto da Brian De Palma. La pellicola è ispirata alla omonima serie televisiva nata dalla mente di Bruce Geller nel 1966. Due membri degli U2, Larry Mullen e Adam Clayton hanno registrato una loro versione della canzone portante nel film. La saga, iniziata con questo film, vanta altri cinque titoli: Mission: Impossible II (2000), Mission: Impossible III (2006), Mission: Impossible – Protocollo fantasma (2011), Mission: Impossible – Rogue Nation (2015) e Mission: Impossible – Fallout (2018).