Mission: Impossible, un personaggio del primo film tornerà nei prossimi

Il regista Christopher McQuarrie ha annunciato che l’attore Henry Czerny tornerà a vestire i panni di Eugene Kittridge nel settimo e ottavo capitolo di Mission: Impossible. Trascorsi ben ventiquattro anni dall’uscita del primo capitolo diretto da Brian De Palma, il franchise è diventato uno dei più famosi al mondo. Dopo l’ultimo capitolo, Fallout, uscito nelle sale nel 2018, sono stati già ufficializzati il settimo e ottavo capitolo della saga.

Il regista Christopher McQuarrie, attraverso il suo account Twitter, ha comunicato ufficialmente il ritorno di un volto conosciuto agli amanti della saga. Parliamo dell’attore Henry Czerny che rivestirà il ruolo di Eugene Kittridge, direttore del Fondo Monetario Internazionale. Il regista ha postato la foto dell’attore aggiungendo la seguente didascalia: ”Non c’è modo di scappare dal passato…”.

There is no escaping the past…#MI7MI8 pic.twitter.com/FwZCsAlnqE

— Christopher McQuarrie (@chrismcquarrie) February 1, 2020