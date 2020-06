La MLS torna a Disney World seguendo la decisione dell’NBA...

Tutti e 26 i club della MLS si sfideranno nel "MLS is Back Tournament" presso l'ESPN Wide World of Sports Complex al Walt Disney World Resort in Florida a partire dall'8 luglio

La Major League Soccer ha annunciato l’intenzione di ricominciare la stagione 2020 in un evento che si svolgerà a Disney World. Tutti e 26 i club della MLS si sfideranno nel “MLS is Back Tournament” presso l’ESPN Wide World of Sports Complex al Walt Disney World Resort in Florida a partire dall’8 luglio. Di recente anche l’NBA ha deciso di ripartire a Disney World. Sfortunatamente per coloro desiderosi di partecipare, il torneo è programmato per essere giocato a porte chiuse. “Siamo lieti di collaborare con la Disney per rilanciare la stagione MLS 2020 e tornare a giocare a calcio”, ha dichiarato il commissario MLS Don Garber in una nota.

Don Garber commenta l’iniziativa

Don Garber ha inoltre aggiunto: “L’opportunità di avere tutti i 26 club in un ambiente controllato ci consente di aiutare a proteggere la salute dei nostri giocatori, allenatori e personale mentre torniamo a giocare”. Per poi ricordare: “Riconosciamo anche che la morte di George Floyd e di altri ha focalizzato il nostro paese su questioni di ingiustizia razziale, disuguaglianza e violenza contro uomini e donne neri”. L’obiettivo è chiaro: “Insieme ai nostri proprietari, giocatori e staff, la Lega e i suoi club sono profondamente impegnati a creare programmi significativi e di impatto per affrontare questi problemi che hanno afflitto la nostra società per troppo tempo”.

Come indicato in un comunicato stampa, le partite della fase a gironi conteranno nelle classifiche della stagione regolare MLS e il vincitore di questo torneo guadagnerà un posto nel 2021 nella Scotiabank Concacaf Champions League. “Lo sport ha il potere di unificare e ispirare, in particolare durante i periodi difficili”, ha dichiarato Josh D’Amaro, presidente di Disney Parks, Experiences and Products. “E non vediamo l’ora di riportare questo entusiasmante sport a milioni di fan, dando priorità alla salute e al benessere di giocatori, allenatori e personale di supporto, nonché ai membri del nostro cast”, ha aggiunto.



I club della MLS inizieranno ad arrivare ad Orlando il 24 giugno per prepararsi all’evento previsto per l’8 luglio. Le partite si svolgeranno alle 9:00, alle 20:00 e alle 22:30 ET. Ogni squadra giocherà tre partite della fase a gironi con le prime due squadre di ciascun gruppo e le quattro migliori terze squadre arrivando alla fase a eliminazione diretta dal 25 al 28 luglio, seguite dai quarti di finale dal 30 al 1 luglio, semifinali il 5 agosto e 6 e il campionato l’11 agosto.