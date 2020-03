Modern Family torna questa sera su FOX con l’ultima stagione

L’ultima stagione di Modern Family è giunta ufficialmente in Italia. La serie TV che racconta le vicende di una grande famiglia allargata che mostra l’evoluzione del concetto di nucleo familiare nell’epoca moderna conclude così la sua corsa e gli episodi arrivano anche in Italia. A partire da stasera 13 marzo infatti inizieranno le trasmissioni delle nuove puntate su FOX (canale 112 della piattaforma SKY), che ci porteranno al gran finale ogni venerdì alle 21.00.

Modern Family, da stasera l’ultima stagione su FOX

Creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan, la serie ha raccontato in undici anni l’evoluzione dei propri protagonisti. In tutto questo tempo li abbiamo visti crescere, sia gli adulti che i più giovani. E così nella scorsa stagione abbiamo visto la (non più) piccola Haley diventare madre di due gemelli insieme al compagno Dylan. L’undicesima stagione si focalizzerà proprio su di loro, spiegando come affronteranno la nuova vita da genitori.

Nel frattempo anche gli altri piccoli di casa Pritchett avranno le proprie avventure. Alex dovrà infatti affrontare il mondo del lavoro, dopo aver ottenuto la tanto agognata laurea, mentre Manny cercherà di superare la rottura con la propria fidanzata, mentre cerca di sfondare come regista.

Sarà un ultimo viaggio nel mondo della famiglia americana del ventunesimo secolo, con 18 episodi che ci mostreranno ancora una volta la convivenza di tante culture e orientamenti sessuali nei nuovi nuclei familiari. Vivremo ancora un ultimo Halloween, un ultimo Giorno del Ringraziamento e un ultimo Natale insieme ai Pritchett, prima di salutare questa comedy.

Voi seguite Modern Family? Siete dispiaciuti della sua conclusione? Quali sono le vostre opinioni su questo show?