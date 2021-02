Gli Amazon Studios annunciano il cast della seconda stagione di Modern Love

Modern Love torna per una seconda stagione e gli Amazon Studios annunciano il cast della serie antologica. Un gruppo di attori variegato e dal grande potenziale, pronto a raccontare le storie d’amore e le relazioni splendide e complessa a cui la serie ci ha abituato.

Modern Love: ecco il cast della seconda stagione

La serie è stata girata ad Albany, New York City, Schenectady, Troy e Dublino. Ma l’appeal è universale. Perché l’amore moderno ha alla base lo stesso sentimento che accompagna da sempre l’umanità. Cambia il modo di viverlo, non quello di sentirlo. Modern Love è una serie antologica di racconti ispirati all’omonima rubrica del New York Times. Racconta storie d’amore e relazioni, senza sottrarsi dalla complessità del tema ma senza neanche togliere nulla alla bellezza.

Cast d’eccezione

Entrano nel cast della seconda stagione di questa serie antologica premio Oscar® Anna Paquin e il John Snow de Il Trono di Spade Kit Harrington. Jack Reynor dell’horror Midsommar, Lucy Boynton di Bohemian Rhapsody, Gbenga Akinnagbe di The Deuce e Susan Blackwell di Mada Secretary. E poi Tom Burke che abbiamo cosciuto in Mank.

Ci sono anche Zoe Chao (Love Life), Maria Dizzia (Orange is the New Black), Minnie Driver (Cinderella), Grace Edwards, Dominique Fishback (Judas and the Black Messiah), Kathryn Gallagher (Jagged Little Pill). Garrett Hedlund (Mudbound), Telci Huynh (God Friended Me), Nikki M. James che ha vinto i Tony con Book of Mormon, Aparna Nancherla (Corporate), Larry Owens (High Maintenance), Zane Pais (Room 104), il (Flack), Isaac Powell del fantastico musical Dear Evan Hansen. E poi ancora Ben Rappaport (For the People), Milan Ray (Troop Zero), Miranda Richardson (Stronger), Marquis Rodriguez (When They See Us), James Scully (You S2), Zuzanna Szadkowski (Gossip Girl), Lulu Wilson (The Glorias), Don Wycherley (Wild Mountain Thyme) e Jeena Yi (Unbreakable Kimmy Schmidt).

L’autore, regista e produttore esecutivo John Carney si dice “davvero felice” di un cast di questo livello, per raccontare queste storie d’amore moderno. Speriamo che confermino il grande successo della prima stagione. Ma non è la sola serie antologica su Prime Video ad avere un cast incredibile: avete letto il nostro articolo su Solos?