M.O.D.O.K., online il primo trailer della serie Marvel

I Marvel Studios e Hulu hanno pubblicato il trailer di M.O.D.O.K. Parliamo della serie animata in stop-motion che vede protagonista il robot a forma di grossa testa volante creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1967 per sfidare Capitan America. La serie, composta da 10 episodi, sarà disponibile in Nord America dal 21 maggio su Hulu. Non sappiamo ancora quando avverrà l’uscita in altre parti del mondo. Ideata e scritta dai produttori esecutivi Jordan Blum e Patton Oswalt, M.O.D.O.K. vede nel ruolo di produttori Brett Crawley, Robert Maitia, Grant Gish, Joe Quesada, Karim Zreik e Jeph Loeb.

La sinossi di M.O.D.O.K

Secondo la sinossi ufficiale di M.O.D.O.K. della Marvel. “In M.O.D.O.K. della Marvel, il supercriminale megalomane M.O.D.O.K. (Oswalt) ha perseguito a lungo il suo sogno di conquistare un giorno il mondo. Ma dopo anni di battute d’arresto e fallimenti combattendo gli eroi più potenti della Terra, MODOK. ha gestito male la sua malvagia organizzazione A.I.M.”. Quindi: “Estromesso come leader di A.I.M., mentre si occupa anche del suo fatiscente matrimonio e della sua vita familiare, l’organismo mentale progettato solo per uccidere è pronto ad affrontare la sua più grande sfida: una crisi di mezza età!”

Lo stile di animazione di M.O.D.O.K. evocherà sicuramente ricordi di Robot Chicken di Adult Swim, il che ha senso, visto come è stato realizzato dallo studio di animazione di quello spettacolo, Stoopid Buddy Stoodios (precedentemente noto come Stoopid Monkey). Durante la presentazione, cinque mesi fa, Oswalt – che è anche showrunner – ha parlato del progetto con il co-showrunner Jordan Blum, così come con le co-protagoniste Aimee Garcia, Ben Schwartz e Melissa Fumero. Hanno parlato della loro storia con i fan della Marvel e hanno accennato a vari punti della trama che gli spettatori possono aspettarsi di vedere. Oswalt e Blum hanno anche espresso gratitudine nei confronti della Marvel per aver dato una grande libertà creativa.