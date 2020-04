Mondadori annuncia il prequel di Hunger Games

La casa editrice Mondadori ha annunciato la pubblicazione in italiano del romanzo prequel di Hunger Games. Ne dà notizia sulla pagina facebook Libri Mondadori, mostrando la copertina de Ballata dell’usignolo e del serpente. Il libro è disponibile dal 19 maggio 2020, sia in cartaceo con copertina rigida che in formato kindle.

Hunger Games, 64 anni prima

Hunger Games è una serie di tre libri scritta da Suzanne Collins e trasposta in quattro lungometraggi (l’omonimo film del 2012, Hunger Games: La ragazza di fuoco del 2013 e Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 1 del 2014 seguito dalla seconda parte del 2015). La Ballata dell’usignolo e del serpente è ambientato 64 anni prima degli eventi narrati nella trilogia.

Con questo libro, volevo esplorare lo stato della natura, chi siamo e ciò che percepiamo essere necessario alla sopravvivenza. Il periodo di ricostruzione che si estende per 10 anni dopo la guerra, comunemente noto come “Dark Days”, mentre il paese di Panem si rialza, fornisce ai personaggi un terreno fertile per affrontare queste domande e definire così le loro opinioni sull’umanità.

Queste sono le parole di Suzanne Collins quando il prequel è stato annunciato a giugno 2019. Mondadori ha terminato la traduzione e finalmente il volume è disponibile anche per i lettori italiani. Hunger Games è una serie di fantascienza distopica per ragazzi che è riuscita a conquistare anche gli adulti. Questo romanzo, come i precedenti, sarà adattato per il cinema. Il progetto per il film è iniziato prima ancora che il libro arrivasse sugli scaffali di librerie e biblioteche.

Hunger Games è ambientato in futuro post apocalittico in quelli che saranno gli Stati Uniti d’America. Riuniti nell’unico stato di Panem, ogni anno organizzano dei giochi mortali simili ad eventi televisivi, in cui i giovani provenienti da ogni parte dello stato dovranno sfidarsi per sopravvivere.

L’edizione italiana del prequel di Hunger Games è edita da Mondadori.