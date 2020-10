Monster Hunter: pubblicato il trailer completo del film

È stato pubblicato il primo trailer integrale di Monster Hunter di Sony Pictures. Dopo il teaser, il nuovo video presenta il capitano Artemis di Milla Jovovich e il suo equipaggio che combattono contro un insieme di mostri feroci.

La sinossi di Monster Hunter

“Dietro il nostro mondo, ce n’è un altro: un mondo di mostri pericolosi e potenti che governano il loro dominio con ferocia mortale”. Ma: “Quando un’inaspettata tempesta di sabbia trasporta il capitano Artemis (Milla Jovovich) e la sua unità (TI Harris, Meagan Good, Diego Boneta) in un nuovo mondo, i soldati sono scioccati nello scoprire che questo ambiente ostile e sconosciuto ospita mostri enormi e terrificanti immuni a la loro potenza di fuoco”.

Inizia la battaglia: “Nella loro disperata battaglia per la sopravvivenza, l’unità incontra il misterioso Cacciatore (Tony Jaa), le cui abilità uniche gli permettono di stare un passo avanti rispetto alle potenti creature”. Quindi: “Mentre Artemis e Hunter costruiscono lentamente fiducia, scopre che fa parte di una squadra guidata dall’ammiraglio (Ron Perlman)”. Una battaglia durissima: “Affrontando un pericolo così grande che potrebbe minacciare di distruggere il loro mondo, i coraggiosi guerrieri combinano le loro abilità uniche per unirsi per la resa dei conti finale”.

Il cast di Monster Hunter

Diretto da Paul W.S. Anderson, Monster Hunter è interpretato da Milla Jovovich, Tony Jaa, Tip “T.I.” Harris, Meagan Good. Oltre a Diego Boneta, Josh Helman, Jin Au-Yeung e Ron Perlman. Il film arriverà nelle sale il 30 dicembre.

Ricordiamo che Monster Hunter è un videogioco per PlayStation 2 sviluppato e pubblicato dalla Capcom. Il gioco è stato pubblicato in Giappone l’11 marzo 2004, in Nord America il 21 settembre 2004 e in Europa il 27 maggio 2005. Come suggerisce il titolo, il giocatore vestirà i panni di un cacciatore di mostri. Lo scopo principale di Monster Hunter è completare le varie missioni che vengono assegnate dall’Anziano del Villaggio o dalla Gilda. Queste sono divise in base alla difficoltà, che può variare da 1 a 8 stelle. Per accedere alle missioni più difficili bisogna prima completare quelle precedenti.