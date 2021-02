Monsters at Work: ecco quando arriverà su Disney+

Una delle prime serie originali annunciate per Disney + è stata Monsters At Work. Finalmente oggi conosciamo anche la data d’uscita ufficiale dello show, ovvero il 2 Luglio 2021. Billy Crystal ha aggiornato i fan sulla serie sequel di Monsters & Co., circa un mese fa. L’attore, regista e sceneggiatore ha così parlato: “Monsters at Work sarà una serie. John Goodman e io siamo Sully e Mike. La serie, dal punto di vista temporale, inizia sei mesi dopo Monsters, Inc. Quindi ora, siamo al Laugh Floor”. Per poi aggiungere: “Abbiamo creato nuovi fantastici personaggi con alcuni ottimi doppiatori, e John e io stiamo riprendendo le nostre parti”. Infine: “Sono passati 20 anni dall’uscita di Monsters, Inc. e quel film sembrava incredibile 20 anni fa. È fantastico ed esilarante e ci stiamo divertendo molto a farlo”.

Protagonista Tylor Tuskmon

Nel cast, oltre a Crystal e Goodman, troviamo anche Ben Feldman, Kelly Marie Tran, Alanna Ubach, Jennifer Tilly, John Ratzenberger e Bob Peterson. La serie seguirà il giovane mostro Tylor Tuskmon (Feldman), un meccanico talentuoso del Monsters, Inc. Facilities Team (MIFT). Precisamente lo show ha inizio il giorno dopo che la Monsters, Incorporated ha cominciato a trarre energia per la città di Mostropoli dalle risate dei bambini. Il tutto grazie alla scoperta fatta da Mike e Sulley secondo la quale le risate generano dieci volte l’energia delle urla.

Monsters & Co. è un film d’animazione del 2001 diretto da Pete Docter, Lee Unkrich e David Silverman, questi ultimi due in veste di co-registi. Quarto lungometraggio prodotto dalla Pixar, il film è uscito il 2 novembre 2001 negli Stati Uniti e il 15 marzo 2002 in Italia con un anno di ritardo. Il film ha incassato a livello mondiale 562 816 256$, di cui 289 916 256$ nei soli Stati Uniti, a fronte di un budget di circa 115 000 000$.