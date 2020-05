Il Monte Fuji è chiuso per tutto l’anno

Quest’anno non sarà possibile scalare il Monte Fuji. Qualche giorno fa infatti è arrivato l’annuncio che le prefetture giapponesi vicine alla ben nota montagna giapponese non hanno intenzione di riaprire i percorsi per la prossima stagione. Una decisione che nasce come misura ulteriore di prevenzione del contagio da COVID-19, come per tanti altri annunci delle scorse settimane.

Monte Fuji, le scalate sono rimandate al 2021

Pochi giorni fa il governo della prefettura di Shizuoka ha confermato che i sentieri che portano alla cima della montagna resteranno chiusi. In teoria questi percorsi che gli appassionati di trekking e montagna seguono per raggiungere il punto più alto del Giappone avrebbero dovuto aprire il 10 luglio. Questi sarebbero rimasti accessibili fino alla conclusione della stagione, prevista per il 10 settembre.

Tuttavia, dopo l’annuncio ora non sarà possibile accedere ai percorsi di Subashiri, Fujinomiya e Gotemba. Esiste in realtà un ulteriore strada che porta alla cima del Monte Fuji, chiamata Yoshida. Tuttavia ancora prima della notizia recente, la prefettura di Yamanashi, la cui giurisdizione comprende appunto tale percorso, ha confermato che non ha intenzione di riaprilo per la prossima stagione.

Questo significa che per quest’anno non sarà possibile per gli amanti della montagna nipponica raggiungerne il punto più alto. La grande popolarità di questa iconica location la rende infatti spesso molto affollata, una situazione difficile da gestire in questo periodo.

Keita Kawakatsu, governatore della prefettura di Shizuoka, ha invitato a soluzioni alternative per godere della montagna:

“Quest’estate, invito le persone a scattare foto del Monte Fuji, comporre degli haiku su di esso o osservarlo da lontano“.

Avevate in programma una visita a questa iconica location? Siete dispiaciuti per questa decisione?