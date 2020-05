Moon Girl and Devil Dinosaur trova la sua regista

Alla Disney D23 Expo 2019 di agosto, Disney Channel ha annunciato di avere in progetto una serie su Moon Girl and Devil Dinosaur. Nove mesi dopo ecco arrivare le prime indiscrezioni. Christine Liu, attraverso twitter, ha annunciato che è stata scelta per dirigere il progetto animato. Ha inoltre espresso la sua eccitazione riguardo la “squadra dei potenti” con cui lavorerà.

Questo l’annuncio della regista:

Happy to announce that I'll be directing on Disney TVA's Moon Girl & Devil Dinosaur!!! So excited to be working with this powerhouse crew 🦖✨ pic.twitter.com/eAN3ayCLgW — Christine Liu (@absoliutely) May 4, 2020

Moon Girl and Devil Dinosaur segue le avventure della super geniale tredicenne Lunella Lafayette e del suo T-Rex di dieci tonnellate, Devil Dinosaur. Dopo che Lunella porta accidentalmente il dinosauro nell’odierna New York City attraverso un vortice temporale, il duo lavora insieme per proteggere il Lower East Side della città dal pericolo.

Meredith Roberts parla della nuova serie

Per Meredith Roberts, Senior Vice President for Animation Strategy di Disney Channel, la serie si adatta perfettamente alla rete. “Disney TV Animation è entusiasta di collaborare con i rinomati produttori Laurence, Helen e Steve e il talentuoso team Marvel Animation”. La serie proviene da Disney Television Animation ed è prodotta da Laurence Fishburne e dal cinema GypsyProductions di Helen Sugland (black-ish della ABC), Marvel Animation & Family Entertainment e dal vincitore dell’Emmy Steve Loter (Kim Possible della Disney). Jeff Howard (Planes) e Kate Kondell (Trilli e la nave pirata) sono coproduttori e redattori di storie.

Fishburne ha dato la prima notizia durante il panel di animazione televisiva Disney. “Come appassionato fan dei fumetti, sono entusiasta di essere coinvolto in Moon Girl and Devil Dinosaur“. Per poi aggiungere: “Disney Channel è la piattaforma perfetta per esplorare questa supereroe femminile afroamericana dalle dimensioni ridotte”. In conclusione: “Non vedo l’ora che il loro pubblico si goda le avventure spensierate di Lunella e del dinosauro del diavolo”. Il personaggio è stato creato dagli scrittori Brandon Montclare e Amy Reeder e dall’artista Natacha Bustos. Apparendo per la prima volta in Moon Girl e Devil Dinosaur # 1 (novembre 2015).