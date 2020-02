Moon Knight: a novembre l’inizio delle riprese?

Le date delle produzioni televisive Marvel sono in continuo slittamento e stando a quanto spiega ora The GWW, le riprese di Moon Knight sono state posticipate da agosto a metà novembre. Il sito spiega che non c’è ancora una data d’uscita ufficiale, ma i due slot più probabili sono quello di dicembre 2021 o della primavera del 2022. Mentre come location non si parla dei Pinewood Studios in UK, ma di quelli ad Atlanta. Alla realizzazione dello show prenderà parte anche Beau DeMayo, lo sceneggiatore di The Witcher.

Cresce l’attesa per Moon Knight

Cresce dunque l’attesa per l’uscita di Moon Knight che, ricordiamo, è il vero nome è Marc Spector, personaggio dei fumetti, creato da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni). Il sito web IGN ha inserito il personaggio alla 89ª posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti. In italiano è stato inizialmente presentato con il nome Lunar. Marc Spector ha usato tre nomi falsi per non rivelare la propria vera identità: Jake Lockley, Steven Grant, Yitzak Topol.

Moon Knight è stato un pugile, un mercenario, un marine, un agente della CIA e persino un supereroe. E da ognuno di questi “lavori” Marc Spector ha acquisito qualcosa. Quando c’è la luna, Moon Knight sviluppa un fattore rigenerante, riuscendo a guarire anche ferite mortali. Quando si trova nell’oscurità, è in grado di diventare invisibile.

Nei giorni scorsi si è a lungo parlato di Daniel Radcliffe, l’attore ha però smentito le voci che lo vogliono nel ruolo di protagonista. Parlando con il portale ComingSoon.net, l’attore ha dichiarato: “Se mai dovessi tornare in un franchise, penso che l’asticella della sceneggiatura dovrebbe essere più alta di qualsiasi altra cosa”. Per poi aggiungere: “Prima di cominciare un’attività che ti porterai dietro per anni, devi essere sicuro che ti piacerà davvero per tutto il tempo”. La smentita è secca: “Non sono contrario a recitare in un franchise in futuro, potrebbe essere divertente. Ma le voci su Moon Knight non sono vere, posso ufficialmente smentirle, non ne ho mai sentito parlare”.