Moon Knight: Daniel Radcliffe sarebbe in corsa per il ruolo

Daniel Radcliffe, Harry Potter nella saga cinematografica tratta dai romanzi scritti da J. K. Rowling, sarebbe in corsa per il ruolo di Moon Knight.

La futura serie televisiva, annunciata lo scorso agosto in occasione della D23 Expo, sarà interamente dedicata all’omonimo cavaliere lunare della Casa delle Idee ed è uno dei progetti più chiacchierati e attesi di Disney+. Rappresenterà il debutto dell’omonimo personaggio, alter ego di Marc Spector, all’interno del Marvel Cinematic Universe.

Stando a quanto riferito da Daniel Richtman, autore freelance per il sito di intrattenimento SuperBroMovies, Daniel Radcliffe sarebbe uno degli attori presi in considerazione per il ruolo di protagonista in questa serie.

Daniel Radcliffe is one name in the mix for Moon Knight.

Marc Spector e le origini di Moon Knight

Moon Knight, alter ego del mercenario, pugile, nonché ex agente segreto della CIA Marc Spector, è un personaggio appartenente all’universo di Marvel Comics creato nel 1975 dal disegnatore Don Perlin e dallo scrittore Doug Moench. Nell’agosto dello stesso anno ha debuttato in edicola tra le pagine dell’albo Werewolf by Night #32.

Stanco di essere legato a un passato travagliato e difficile, Marc Spector decide di spendere tutti i suoi risparmi per cominciare una nuova vita. Steven Grant e Jake Lockley, rispettivamente milionario di successo e umile tassista, sono soltanto due dei nomi falsi che utilizza per non rivelare la propria identità.

Il personaggio è caratterizzato dal costume completamente bianco, chiaro rimando alla divinità egizia Khonshu, la quale svolse un ruolo di primaria importanza per l’origine del supereroe.

Kevin Feige e l’uscita della serie TV Moon Knight

Al momento, non è ancora stata rivelata la data di debutto di Moon Knight che, ricordiamo, entrerà a far parte del catalogo della piattaforma streaming Disney+. Tuttavia, secondo quanto rivelato dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, l’attesissima serie TV vedrà la luce verso la fine del prossimo anno.

E voi che cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere Daniel Radcliffe nei panni di Moon Knight?