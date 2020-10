Moon Knight: trovato il regista dello show targato Marvel

La serie Moon Knight di Disney+ ha trovato il suo regista. Secondo Deadline, il regista di Clash Mohamed Diab dirigerà la serie di supereroi, unendosi allo showrunner Jeremy Slater e allo scrittore Beau DeMayo. Né Marvel né Diab hanno commentato il rapporto. Inoltre, secondo altre indiscrezioni, la Marvel stava cercando di avviare negoziati con Daveed Diggs di Snowpiercer e Nick Kroll di Big Mouth, ma ha deciso invece di puntare su Oscar Isaac per il ruolo principale. Creato dallo scrittore Doug Moench e dall’artista Don Perlin, Moon Knight/Marc Spector ha fatto il suo debutto in Werewolf by Night # 32 (agosto 1975).

Spector ha diverse personalità

Un ex agente e mercenario della CIA, Spector è stato tradito dal suo datore di lavoro Raoul Bushman e dato per morto durante uno scavo archeologico. Tuttavia, il dio lunare egiziano Khonshu lo ha salvato in cambio di essere servito come suo rappresentante sulla Terra. Al suo ritorno a casa, ha indossato il mantello di Moon Knight. Spector ha anche diverse personalità, tra cui il milionario Steven Grant e il tassista di testo Jake Lockley. Moon Knight è una delle tante serie TV che Marvel Studio ha pianificato per Disney+.

La formazione avrebbe dovuto iniziare ad agosto con The Falcon and the Winter Soldier, ma è stata rimandata al 2021. WandaVision prenderà il suo posto come prima serie Disney+ MCU e potrebbe essere presentata in anteprima a novembre. Altre serie in lavorazione sono Loki, Hawkeye, She-Hulk, Ms. Marvel e un dramma incentrato su Nick Fury. Un animato What If …? è inoltre in fase di sviluppo.

Anche She-Hulk e Ms. Marvel hanno iniziato a formare i loro cast e le loro troupe. Jessica Gao servirà come showrunner per il primo, che sarà diretto da Kat Coiro. Mentre Tatiana Maslany è stata annunciata come la star titolare, in seguito ha negato quelle notizie, dicendo che “in realtà non è una cosa reale”. Per Ms. Marvel, Imon Vellani interpreterà Kamala Khan, lavorando al fianco dei registi Adil El Arbi, Bilall Fallah, Sharmeen Obaid-Chinoy e Meera Menon.

Per quanto riguarda il film, la Marvel ha in programma la premiere di Black Widow il 7 maggio 2021. Shang-Chi e la leggenda dei dieci anelli seguiranno il 9 luglio 2021. Eternals arriverà il 5 novembre 2021. Dopodiché sarà Spider-Man 3 senza titolo il 17 dicembre 2021, Thor: Love and Thunder l’11 febbraio 2022 e Doctor Strange in the Multiverse of Madness il 25 marzo 2022. Diretto da Mohamed Diab e scritto da Jeremy Slater, Moon Knight non ha ancora una data di uscita. La serie debutterà su Disney+.