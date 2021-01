Moon Knight: May Calamawy entra nel cast dello show

Meno di una settimana dopo la conferma che Oscar Isaac (Dune) si sarebbe unito al MCU per il piccolo schermo nel ruolo di Marc Spector nella prossima serie live-action di Disney + Moon Knight, arrivano altre notizie. THR ha riferito che May Calamawy (Ramy di Hulu) si sarebbe unita a Moon Knight in un ruolo non divulgato, con la produzione che inizierà a Budapest questo marzo.

In arrivo WandaVision

In attesa di scoprire il ruolo di May Calamawy in Moon Knight, sappiamo che la scorsa estate, il grande capo dei Marvel Studios Kevin Feige ha annunciato che tre nuove serie live-action Disney+ erano in fase di sviluppo: Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk. Da quel momento, abbiamo appreso che il creatore della serie di The Umbrella Academy Jeremy Sister è stato scelto per sviluppare e guidare la stanza degli scrittori su Moon Knight. Invece la vincitrice del premio Emmy Jessica Gao (Adult Swim’s Rick and Morty) sta sviluppando She-Hulk e Bisha K. Ali (I quattro matrimoni e un funerale di Hulu) si occupa di Ms. Marvel.

Disney + ha anche altre serie live-action in arrivo, tra cui WandaVision (in anteprima questa settimana), The Falcon and the Winter Soldier con Sebastian Stan e Anthony Mackie (fissato per marzo 2021). Tom Hiddleston con protagonista Loki, (set per maggio 2021) e la serie antologica animata What If …? (prevista per la fine del 2021). Kevin Feige ha anche annunciato il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury in Secret Invasion e il ritorno di Don Cheadle all’armatura per Armor Wars, mentre la generazione successiva ottiene i riflettori in Ironheart. Ricordiamo, infine, che la prossima serie Disney + dei Marvel Studios Moon Knight ha aggiunto un acclamato duo al suo elenco di registi. Ci riferiamo a Justin Benson e Aaron Moorhead.