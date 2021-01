Moon Knight: la serie Marvel ha due nuovi registi

In precedenza, l'unico regista confermato per il programma era Mohamed Diab

La prossima serie Disney + dei Marvel Studios Moon Knight ha aggiunto un acclamato duo al suo elenco di registi. Secondo The Hollywood Reporter, Justin Benson e Aaron Moorhead dirigeranno gli episodi di Moon Knight, le cui riprese avranno inizio a Budapest a marzo. Finora l’unico regista confermato è stato Mohamed Diab, mentre Jeremy Slater si occupa della scrittura dello show. Justin Benson e Aaron Moorhead sono un duo di registi che ha iniziato a dirigere film con la pellicola ‘Resolution’. Da allora, hanno diretto film acclamati come Spring, The Endless e Synchronic, nonché un episodio della seconda stagione della nuova incarnazione di The Twilight Zone.

Oscar Isaac nei panni del protagonista

Recentemente, è stato confermato dal direttore della fotografia di Moon Knight, Gregory Middleton, che Oscar Isaac di Star Wars interpreterà davvero l’omonimo personaggio dello show di supereroi. Il casting di Isaac era stato segnalato in precedenza, anche se non è stato confermato durante il Disney Investor Day 2020. Diretto da Mohamed Diab, Justin Benson e Aaron Moorhead e scritto da Jeremy Slater, lo show non ha ancora una data di uscita. La serie debutterà su Disney +. Arrivano quindi due registi per Moon Knight.

Ricordiamo che Moon Knight, il cui vero nome è Marc Spector, è un personaggio dei fumetti, creato da Doug Moench (testi) e Don Perlin (disegni) pubblicato dalla Marvel Comics. Appare per la prima volta (in un racconto in due parti) sulle pagine di Werewolf by Night (prima serie) n. 32 (agosto 1975). Lotta contro gli infernali. Il sito web IGN ha inserito il personaggio alla 89ª posizione nella classifica dei cento maggiori eroi della storia dei fumetti. In italiano è stato inizialmente presentato con il nome Lunar. Marc Spector ha usato tre nomi falsi per non rivelare la propria vera identità: Jake Lockley, Steven Grant, Yitzak Topol.