Moon Knight: Oscar Isaac vicino al ruolo

Oscar Isaac è in trattative per recitare nella serie Marvel “Moon Knight” per Disney+, secondo il portale Variety. “Moon Knight” racconta la storia di Marc Spector, un soldato d’élite e mercenario che decide di combattere il crimine dopo essere diventato l’avatar umano di Khonshu, il dio egizio della luna. Il ruolo segnerebbe un ritorno alla Marvel per Isaac, che in precedenza aveva recitato in “X-Men: Apocalypse”, anche se quel film è stato rilasciato prima che la Marvel riacquistasse i diritti cinematografici del franchise di “X-Men”. Isaac non è estraneo al lavoro con la Disney, poiché ha recitato nella recente trilogia di “Star Wars” nei panni del combattente della Resistenza Poe Dameron. La Marvel non ha al momento commentato la notizia che vede Oscar Isaac vicino al ruolo in Moon Knight.

Oscar Isaac ha vinto un Golden Globe nel 2016

Oltre ai suoi ruoli in “Star Wars” e “X-Men”, è noto per aver recitato nel film dei fratelli Coen “Inside Llewyn Davis”, che gli è valso una nomination ai Golden Globe nel 2014. Ha poi vinto un Golden Globe nel 2016 per il suo lavoro nella miniserie della HBO “Show Me a Hero”. Tornerà alla HBO con un ruolo da protagonista nella serie limitata “Scenes From a Marriage” insieme a Jessica Chastain. I suoi altri ruoli cinematografici importanti includono “Ex Machina”, “Annihilation”, “A Most Violent Year” e “Drive”. È anche il protagonista del prossimo reboot del film “Dune” di Denis Villeneuve. È rappresentato da WME, Inspire Entertainment e Goodman Genow.

In precedenza era stato annunciato che Jeremy Slater sarà scrittore, produttore esecutivo e showrunner di “Moon Knight”. Come con tutti gli spettacoli Marvel-Disney Plus, sarà prodotto dai Marvel Studios di Kevin Feige. “Moon Knight” è una delle numerose serie Marvel in lavorazione a Disney Plus, con molte altre che vedranno protagoniste star del Marvel Cinematic Universe. “WandaVision” debutterà entro la fine dell’anno, seguito da “Loki” e “Falcon and the Winter Soldier” all’inizio del 2021. Marvel Studios sta inoltre sviluppando gli spettacoli “Hawkeye” e “Ms. Marvel “come live-action. È stato recentemente riferito che Tatiana Maslany reciterà in “She-Hulk” mentre il nuovo arrivato Iman Vellani sarà il protagonista di “Ms. Marvel.”

La maggior parte, se non tutti, degli spettacoli Disney+ annunciati hanno già riempito i ranghi dei loro elenchi di supereroi con attori principali. Con l’eccezione di Moon Knight e Kate Bishop in Hawkeye, abbiamo praticamente un’idea chiara di come sarà il prossimo gruppo di superstar dell’MCU. Ora, potremmo avere un’idea sul tipo di protagonista che i Marvel Studios stanno cercando per Marc Spector in Moon Knight. Secondo una voce di Charles Murphy, i nomi di Daveed Diggs e Nick Kroll sarebbero sul radar della Marvel per The Fist of Konshu. Se questo rapporto deve essere veritiero, allora è un altro caso in cui la Marvel va fuori dagli schemi per il processo di casting.