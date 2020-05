Halle Berry si è unita al cast di Moonfall, il prossimo film di fantascienza del regista di Indipendence Day Roland Emmerich. L’Hollywood Reporter ha riferito che la Berry interpreterà un amministratore della NASA ed ex astronauta che deve far fronte all’uscita forzata della luna dall’orbita. La missione è quella di deviare il percorso per non farla schiantare sulla Terra. Una squadra viene inviata sulla superficie lunare nel tentativo di evitare il disastro. Halle Berry si unisce a Josh Gad, che interpreta “genio eccentrico” che scopre cosa è successo alla luna.

Emmerich ha co-sceneggiato il film con Harald Kloser e Spenser Cohen, co-scrittori del 2012. Il regista sta coproducendo lo show attraverso la sua società Centropolis con Kloser sotto l’etichetta Street Entertainment. Il film sarà distribuito da Lionsgate in Nord America e la produzione dovrebbe iniziare in autunno, con il suo debutto in Nord America previsto per il 2021. Berry ha terminato le riprese del suo debutto alla regia, Bruised, a dicembre. Interpreta un combattente di arti marziali miste.

Josh Gad vestirà i panni di KC Houseman

Secondo THR, Josh Gad interpreterà un personaggio di nome KC Houseman in Moonfall, lo scienziato che per primo si rende conto che la luna sta cadendo dalla sua orbita. L’ultimo film di Roland Emmerich è stato Midway, che ha utilizzato lo stile del regista per raccontare un evento del mondo reale. Ora si sta dirigendo nella direzione opposta con una storia di fantascienza più vicina al Giorno dell’Indipendenza che alla Seconda Guerra Mondiale. Josh Gad – reso noto dalla produzione originale di Broadway Il Libro di Mormon, per il quale ha ricevuto una nomination ai Tony Awards nel 2012 – ha doppiato Olaf nei film di Frozen, ed è comparso anche ne La bella e la bestia e Murder on the Orient Express. Prossimamente lo vedremo su Disney+ nel nuovo film Artemis Fowl.