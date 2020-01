Morbius: il vampiro doveva comparire nei film di Blade

Manca poco all’uscita del trailer dedicato a Morbius, il film della Sony con Jared Leto protagonista. Intanto, attraverso il Blu-Ray dedicato al primo film su Blade, è stato svelato che il character doveva essere protagonista nel finale della pellicola con Wesley Snipes. La scena è stata però tagliata e successivamente recuperata per l’edizione Home Video.

Morbius, Jared Leto protagonista dello spin-off

Jared Leto sarà il protagonista dello spin-off dell’Universo Spider-Man che si basa sull’antieroe della Marvel Comics Morbius the Living Vampire. Il ruolo da ricoprire è quello di Dr. Michael Morbius, un biochimico che tenta di curare una malattia fatale del sangue iniettandosi un siero prelevato da pipistrelli. In tale veste, assume tutti gli atteggiamenti di un vampiro, incluso quello per il sangue umano.

Il film sarà diretto da Daniel Espinosa, noto per il thriller sci-fi Life, mentre la sceneggiatura è firmata da Burk Sharpless e Matt Sazama. Il titolo è atteso nelle sale americane per il 31 luglio 2020. Non si sa nulla per quanto riguarda l’Italia e neanche di quale piattaforma streaming renderà disponibile il titolo. Accanto a Jared Leto, nel cast del film Morbius troveremo i seguenti attori con i rispettivi personaggi: Adria Arjona è Martine Bancroft, Matt Smith è Loxias Crown, Al Madrigal è l’agente Rodriguez, Charlie Shotwell è Michael da giovane.

Morbius, il cui il vero nome è Michael Morbius, è un personaggio dei fumetti creato da Roy Thomas e Gil Kane (disegni), pubblicato dalla Marvel Comics. Detto anche “Morbius il vampiro vivente”, è apparso la prima volta in Amazing Spider-Man. Il personaggio compare anche come boss in diverse occasioni videogioco del film Spider-Man 3. È apparso in alcune puntate nella serie animata Spider-Man – L’Uomo Ragno, prodotta fra il 1994 e il 1998.