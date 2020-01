Qualche giorno fa è uscito il primo trailer di Morbius, lo spin-off di Spider-Man diretto da Daniel Espinosa con Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona e Jared Harris. Durante i SAG Awards Variety ha intercettato Jared Harris. Gli è stato chiesto informazioni sui rumour che lo vogliono collegato al ruolo di Doctor Octopus in Morbius. L’attore ha smentito l’indiscrezione: “No. Amo l’immaginazione che i fan possono avere, è davvero emozionante per me fermarmi a riflettere su questo fattore, ma no”. Morbius sarà al cinema il 31 luglio 2020.

Lo scienziato ha una rara malattia del sangue

Morbius, noto come il Vampiro Vivente, è apparso nei fumetti Marvel nel 1971. Avi Arad e Matt Tolmach sono i produttori insieme a Lucas Foster. Lo script è stato scritto da Matt Sazama e Burk Sharpless. Nei fumetti, il dottor Michael Morbius è uno scienziato con una rara malattia del sangue che, dopo aver tentato una cura, va incontro a effetti collaterali inaspettati divenendo una sorta di vampiro. Anche prima di aver contratto lo pseudo-vampirismo Michael Morbius possedeva un intelletto geniale ed era un biologo esperto e un biochimico neuroradiologo con un dottorato di ricerca in biochimica vincitore del premio Nobel. Ha inoltre frequentato la scuola medica, dove si è specializzato in ematologia.

Ricordiamo che la sinossi ufficiale dello show ci racconta che: “Infetto da una rara e pericolosa malattia del sangue, determinato a salvare chiunque sia destinato a subire la sua stessa sorte, il Dr. Morbius tenta una scommessa disperata”. Una soluzione che si rivelerà un boomerang: “Quello che inizialmente sembra essere un successo si rivela presto un rimedio potenzialmente più pericoloso della malattia stessa”. Nel cast, oltre a Jared Leto, anche Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Michael Keaton e Tyrese Gibson. Morbius compare anche come boss in diverse occasioni nel videogioco del film Spider-Man 3.