Morbius, nascono teorie su Jared Harris come Dottor Octopus

Nella giornata di ieri è uscito il primo trailer di Morbius, attesa nuova pellicola dell’universo Sony basato sui personaggi Marvel. Come è ovvio, il nuovo promo ha fatto nascere tantissime teorie tra gli appassionati, soprattutto per via degli apparenti legami con il Marvel Cinematic Universe. Fra queste, una delle più affascinanti riguarda una possibile apparizione del Dottor Octopus ‘nascosto’ già nel trailer di Morbius.

Morbius, nel trailer c’è anche Dottor Octopus? Forse no

Ci sono tre elementi principali che hanno lanciato queste ipotesi da parte dei fan. Il primo sono i sopracitati legami con il Marvel Cinematic Universe del film. In particolare quello mostrato negli ultimi secondi del trailer in cui appare Michael Keaton che, apparentemente, riprende il ruolo di Avvoltoio da Spider-Man: Homecoming. Il secondo elemento è il progetto di un film sui Sinistri Sei, da lungo tempo nei desideri di Sony Pictures, ancora prima dell’accordo con i Marvel Studios.

Infine c’è la presenza in Morbius di Jared Harris. L’attore, già visto e apprezzato nella recente serie TV Chernobyl, sembra effettivamente un ottimo candidato al ruolo del Dottor Octopus, tanto che già in passato alcuni appassionati lo avevano suggerito per la parte. Il fatto che il nome del suo personaggio non compaia nel trailer ha lasciato aperta la porta a tutte queste ipotesi.

Apparentemente però non è così. Un noto insider ha infatti confermato che Jared Harris non sarà Dottor Octopus nel film. Il suo ruolo infatti sarebbe quello di Emil Nikos anche se, trattandosi di una fonte non ufficiale, non è necessariamente detto che sarà così.

In short, no. Jared Harris is playing the role of Emil Nikos. He's not playing Doctor Octopus. https://t.co/wA9DRaggn8 — Charles Murphy (@_CharlesMurphy) January 13, 2020

Voi cosa ne pensate? Credete che davvero il Dottor Octopus possa comparire in Morbius, portando alla formazione dei Sinistri Sei nel futuro? E come pensate si rapporterà il film con il Marvel Cinematic Universe?

La verità ovviamente verrà a galla solo con la release di Morbius, fissata per il prossimo 31 luglio.