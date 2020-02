Morbius, nuovi riferimenti a Spider-Man nei reshoot

La Sony ha da poco avviato una sessione di riprese aggiuntive riguardo il cinecomic Morbius. Dal web arrivano proprio nuove immagini nelle quali è visibile un autobus. La particolarità sta nel fatto che il logo pubblicitario che si vede sul retro è legato all’universo di Spider-Man.

Nelle immagini, in cui sono presenti anche a Jared Leto e Matt Smith, si vede il logo del Daily Bugle in cui si fa riferimento alla scomparsa di Spider-Man. Precisamente dopo i fatti accaduti al termine di Spider-Man: Far From Home. Già nel trailer erano apparsi due dettagli che portavano alla presenza di Morbius nel Marvel Universe condiviso da Sony e Disney. Inoltre il portale comicbookmovie.com ci fa notare come il logo del Daily Bugle, che vediamo nelle immagini, non sia lo stesso che appare in Far From Home. È invece identico a quello visto nei film dell’Uomo Ragno con Tobey Maguire.

Morbius è uno dei prossimi capitoli del Sony’s Universe of Marvel Characters. Parliamo del franchise creato da Sony Pictures relativo all’universo fumettistico legato al personaggio di Spider-Man. Lo show sarà diretto da Daniel Espinosa. Mentre alla sceneggiatura troviamo Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless. Nel cast troviamo invece Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona. Oltre a Jared Harris, Chris Dood, Tyrese Gibson. La pellicola è il secondo film dell’universo condiviso Sony’s Marvel Universe dopo Venom del 2018.

La sinossi ufficiale di Morbius

Sony ha diffuso di recente la nuova sinossi ufficiale di Morbius. Eccola: “Uno dei personaggi Marvel più tormentati e affascinanti di sempre arriva sul grande schermo quando il vincitore premio Oscar Jared Leto si trasforma nell’enigmatico antieroe, Michael Morbius“. Le condizioni precarie di salute lo porteranno a scegliere una strada alternativa: “Gravemente ammalato di una rara malattia del sangue e determinato a salvare coloro che subiranno lo stesso destino, il Dottor Morbius tenta un atto disperato”. Scelta che gli cambierà la vita: “Quello che inizialmente sembra essere un radicale successo, presto si rivela un rimedio potenzialmente peggiore della sua malattia”. Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 31 luglio 2020.