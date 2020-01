Morbius, il primo trailer arriverà settimana prossima?

Qualcosa sta iniziando a muoversi per Morbius, nuovo film dell’universo cinematografico Sony dedicato ai villain di Spider-Man. Sembra infatti che la campagna marketing per la pellicola, in arrivo nei prossimi mesi, sia pronta a partire. Da alcuni rumor circolati nelle ultime ore, parrebbe infatti che il primo trailer per Morbius sia destinato a debuttare settimana prossima, dando il via alla promozione per quest’opera.

Morbius, primo trailer in arrivo?

Come detto, si tratta semplicemente di rumor per il momento, ma sembrerebbe essere credibile come ipotesi. Al di là dell’affidabilità della fonte infatti, la settimana prossima segnerà il debutto nelle sale americane di Bad Boys For Life ed è realistico che un film del genere possa essere un buon veicolo per il promo, soprattutto considerando che entrambi sono properties Sony.

Attualmente non sono disponibili particolari informazioni su Morbius. La produzione infatti è stata sufficientemente segreta, con solo alcune immagini trapelate dal set che ritraggono il protagonista Jared Leto. Nulla si sa sulla trama specifica, al di là di ciò che si può dedurre a partire dalla storia cartacea del personaggio. A questo proposito, gli appassionati non hanno ancora potuto scoprire l’aspetto di Morbius nel film. È probabile quindi che il primo sguardo al protagonista sarà proprio nel primo trailer, alzando la curiosità.

Morbius non sarà comunque l’unica pellicola del cosiddetto Venomverse (o meglio, SUMC – Sony Universe of Marvel Characters) a debuttare quest’anno. Poco dopo l’uscita nelle sale del film sul vampiro, toccherà proprio a Eddie Brock e al suo oscuro alter ego. Il duo ritornerà a inizio ottobre con Venom 2, in cui vedremo lo scontro tra il simbionte e uno dei suoi più noti avversari, ovvero Carnage.

Per quanto riguarda invece Morbius, il film vedrà Daniel Espinosa alla regia e farà il suo debutto il 31 luglio di quest’anno. Nel cast, oltre al protagonista Jared Leto, anche Jared Harris, Matt Smith e Adria Ajona.