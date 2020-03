Morbius si mostra in una nuova copertina

Mancano ancora alcuni mesi dall’uscita del film di Morbius fissata al 31 luglio, coronavirus permettendo. Intanto una nuova immagine offre ai fan uno sguardo interessante della versione del personaggio interpretato da Jared Leto. Pubblicato dal Comic-Con Magazine, il nuovo poster teaser per Morbius mostra la stella Jared Leto nei panni di Michael Morbius. La post-produzione del film sta, molto probabilmente, procedendo in remoto sullo show. In caso contrario, c’è il rischio che il film non sia in grado di rispettare la data di uscita prevista. Di seguito l’immagine postata su Twitter:

Morbius è uno dei prossimi capitoli del Sony’s Universe of Marvel Characters. Parliamo del franchise creato da Sony Pictures relativo all’universo fumettistico legato al personaggio di Spider-Man. Lo show sarà diretto da Daniel Espinosa. Mentre alla sceneggiatura troviamo Justin Haythe, Matt Sazama e Burk Sharpless. Nel cast troviamo invece Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona. Oltre a Jared Harris, Chris Dood, Tyrese Gibson. La pellicola è il secondo film dell’universo condiviso Sony’s Marvel Universe dopo Venom del 2018.

La sinossi ufficiale di Morbius

Sony ha diffuso, alcuni mesi fa, una nuova sinossi ufficiale dello show. Eccola: “Uno dei personaggi Marvel più tormentati e affascinanti di sempre arriva sul grande schermo quando il vincitore premio Oscar Jared Leto si trasforma nell’enigmatico antieroe, Michael Morbius“. Le condizioni precarie di salute lo porteranno a scegliere una strada alternativa: “Gravemente ammalato di una rara malattia del sangue e determinato a salvare coloro che subiranno lo stesso destino, il Dottor Morbius tenta un atto disperato”. Scelta che gli cambierà la vita: “Quello che inizialmente sembra essere un radicale successo, presto si rivela un rimedio potenzialmente peggiore della sua malattia”.

Il film verrà distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi il 31 luglio 2020. Ricordiamo, infine, che Jared Harris ha smentito i rumor che lo volevano serio candidato al ruolo di Doctor Octopus nello show.