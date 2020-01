Morbius, la sinossi ufficiale del film Sony

Il prossimo 31 Luglio sbarcherà nelle sale cinematografiche lo stand-alone incentrato su Morbius il Vampiro Vivente. Il film dell’universo della Sony Pictures si concentrerà sui villain e sui personaggi secondari delle storie a fumetti di Spider-Man e vedrà protagonista Jared Leto. Intanto Sony ha diffuso la nuova sinossi ufficiale del film.

Morbius, la sinossi ufficiale

“Uno dei personaggi Marvel più tormentati e affascinanti di sempre arriva sul grande schermo quando il vincitore premio Oscar Jared Leto si trasforma nell’enigmatico antieroe, Michael Morbius“. Le condizioni precarie di salute lo porteranno a scegliere una strada alternativa: “Gravemente ammalato di una rara malattia del sangue e determinato a salvare coloro che subiranno lo stesso destino, il Dottor Morbius tenta un atto disperato”. Scelta che gli cambierà la vita: “Quello che inizialmente sembra essere un radicale successo, presto si rivela un rimedio potenzialmente peggiore della sua malattia”.

Se questa è la sinossi ufficiale di Morbius, di recente Avi Arad ha rilasciato un’intervista a Collider dove ha svelato alcune indiscrezioni: “Aspettate di vedere il suo look e quello che abbiamo fatto con il personaggio, lo amerete. Ci sono così tanti altri personaggi in arrivo. Vedrete. Abbiamo appena iniziato”. Per poi spiegare che: “È una grande opportunità per noi che un attore come lui ed uno come Tom Hardy abbiano voluto dei personaggi da interpretare. Ma personaggi che amano”. Vederli insieme non è situazione consueta: “È veramente difficile riuscire ad averli per dei film. Ci siamo incontrati, ci siamo seduti con loro e ci hanno detto “Oh, ba, ba, ba, ba, ba”. Nulla. Era quello che voleva fare”.

L’uscita dello show è prevista per il 31 Luglio 2020. Nel cast Jared Leto nei panni di Michael Morbius, Matt Smith in quelli del villain Loxias Crown, Adria Arjona (Martine Bancroft), Tyrese Gibson (Simon Stroud), Jared Harris e Al Madrigal. Clicca qui per il trailer ufficiale del film!