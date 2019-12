Morta Allee Willis. Scrisse successi come la sigla di Friends.

Allee Willis è morta. La compositrice ha vinto alcuni premi nel corso della sua carriera: due Grammy Awards per la colonna sonora di Beverly Hills Cops e de Il Colore Viola e una candidatura all’Emmy Award per I’ll be there for you, canzone usata nella sigla di Friends. Nel 2018 era entrata nella Songwriters Hall of Fame con successi come Neutron Dance delle Pointer Sisters, What Have I Done to Deserve This? dei Pet Shop Boys e Dusty Springfield e la canzone di Karate Kid, You’re the Best.

Goodbye, Allee

Allee Willis è nata il 10 novembre 1947 a Detroit, nel Michigan. Come autrice di canzoni ha collaborato con gli Earth, Wind and Fire co-scrivendo pezzi come September, Boogie Wonderland e In the Stone. Ha scritto successi per vari artisti come le Pointer Sisters, i Pet Shop Boys e The Rembrandts (con la famosa sigla di Friends, show che ha festeggiato il 25° anniversario poco tempo fa). Willis ha anche co-scritto il musical vincitore di un Grammy Il colore viola.

Willis ha parlato della sua collaborazione con gli Earth, Wind and Fire, e in particolare della realizzazione di September, in un’intervista a Songfacts nel 2008.

Sono una persona che ama scrivere musica gioiosa. E nonostante tutto quello che ho scritto, [September] è ancora la canzone che, quando la gente scopre che l’ho scritta io, è tutta un ‘Oh mio Dio’ e poi mi racconta di quanto li renda felici ogni volta che la ascoltano. Per me questo è tutto. […] veramente, non sono mai andata ad un matrimonio, bar mitzvah o altro, dove non ho sentito suonare quella canzone. Quindi so che sta continuando a fare quello che dovrebbe fare.

Allee Willis è morta martedì, la vigilia di Natale, nella sua casa di Los Angeles. Aveva 72 anni e la causa di morte è stata un arresto cardiaco. Grazie Allee. Forse non ti conoscevamo, ma hai toccato i nostri cuori con la tua musica.