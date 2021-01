È morta Marion Ramsey, l’agente Hooks di Scuola di Polizia...

L’attrice di Broadway Marion Ramsey è morta all’età di 73 anni. Ramsey era meglio conosciuta per essere apparsa come la pacata Ufficiale Laverne Hooks in sei dei Film dell’Accademia di polizia negli anni ’80. Non sono ancora chiare le cause del decesso, ma sembra che fosse malata da alcuni giorni. Nata il 10 maggio 1947 a Filadelfia, in Pennsylvania, la carriera di Ramsey è iniziata sul palcoscenico dove ha recitato nella serie originale di Broadway di Hello, Dolly!, apparendo nella versione di Broadway dal 1964 al 1970 e successivamente nella produzione in tournée nello stesso anno. I suoi altri crediti sul palco includevano Eubie!, Rock ‘N Roll! I primi 5.000 anni, Grind e Uptown … Fa caldo!

L’attrice conosciuta soprattutto per Scuola di Polizia

Il ruolo di Marion Ramsey nella serie dell’Accademia di polizia sarebbe iniziato con il primo film in cui il suo personaggio, all’epoca il cadetto Laverne Hooks, fu introdotto. La gag ricorrente con Hooks era la sua natura gentile e mite. Riprenderà il suo ruolo in tutti e cinque i sequel, Police Academy 2: Their First Assignment, 3: Back in Training, 4: Citizens on Patrol, ecc. Con Steve Guttenberg, Bubba Smith, David Graf, Michael Winslow, Bruce Mahler e Bobcat Goldthwait. Ramsey ha persino ripreso la sua parte per un episodio di Robot Chicken.

La sua carriera nel cinema e in televisione non si è limitata a questa serie di commedie stravaganti, tuttavia, apparendo negli sketch / spettacoli di varietà. Ovvero Keep On Truckin ‘e Cos, oltre alle apparizioni in The Jeffersons, The Nanny, Beverly Hills, 90210, MacGyver e Modern Family. Recentemente è apparsa nel film originale di 2915 SYFY Lavalantula, recitando insieme ai suoi co-protagonisti dell’Accademia di polizia Steve Guttenberg e Michael Winslow. Ha ripreso la sua parte anche per il sequel del 2016, 2 Lava 2 Lantula. Il suo ultimo lavoro è stato la commedia / dramma del 2018 When I Sing.