Mortal Kombat: prime immagini dal film

Per la prima volta dal 1997, arriva un nuovo film di Mortal Kombat ad alto budget. Si tratta di un revival con un cast e una storia completamente nuovi. Il regista Simon McQuoid ha fornito un’ampia anticipazione della trama a Entertainment Weekly. Inoltre sono arrivate molte foto dello show tra cui una di Liu Kang (Ludi Lin) e Kung Lao (Max Huang). Altre immagini vedono Joe Taslim nei panni di Sub-Zero, Mehcad Brooks nei panni di Jax, Hiroyuki Sanada nei panni di Scorpion e Lewis Tan nei panni di Cole Young.

It’s time for #MortalKombat! Director Simon McQuoid previews the blood, gore, and, for the first time, fatalities that are on the way. https://t.co/35oePI5mmP — Entertainment Weekly (@EW) January 15, 2021

Protagonista un personaggio nuovo

Cole Young è un personaggio completamente nuovo del franchise che funge da protagonista di Mortal Kombat. È un combattente di arti marziali miste sul viale del tramonto. Il protagonista non conosce ancora il suo destino ma ha una voglia misteriosa sul petto che si rivelerà essere collegata ad un misterioso torneo di cui apprenderà l’esistenza quando Shang Tsung invierà il letale Sub-Zero a rintracciarlo. Il film di Mortal Kombat è attualmente programmato per l’uscita simultanea nelle sale e su HBO Max il 16 aprile.

First look at Mortal Kombat (Warner Bros), directed by Simon McQuoidhttps://t.co/kakHp6WR67 pic.twitter.com/bxZlxc3GSo — Nibel (@Nibellion) January 15, 2021

Mortal Kombat è diretto da Simon McQuoid, che farà il suo debutto alla regia con il reboot. Nel frattempo, come produttori sono stati scelti James Wan e Todd Garner. Il primo è meglio conosciuto come il co-creatore di Saw e ha avuto le sue mani nella creazione di Insidious e The Conjuring. È stato anche regista di Furious 7 e Aquaman. Todd Garner è stato coinvolto in oltre 150 film di Hollywood fino ad oggi, tra cui Radio, The One, Paul Blart: Mall Cop e Zookeeper. Le penne dietro il film sono quelle di Greg Russo, Dave Callaham e Oren Uziel. I primi due hanno scritto la sceneggiatura del film, mentre Russo e Uziel hanno scritto la storia originale del film.