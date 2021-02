Mortal Kombat: arriva un primo poster del film con protagonista Sub-Zero

La Warner Bros. Pictures continua nei lavori di promozione del film Mortal Kombat. Dopo le prime immagini, un altro assaggio arriva con il poster dedicato a Sub Zero alias Joe Taslim. Inoltre, l’account Twitter ufficiale della serie annuncia che il trailer completo del film debutterà giovedì. Mortal Kombat sarà presentato in anteprima nelle sale e su HBO Max ad aprile.

Il cast di Mortal Kombat

Il Sub Zero di Taslim è solo uno dei tanti volti familiari che vedremo nel film in uscita. Apparirà al fianco di Cole Young (Lewis Tan), Liu Kang (Ludi Lin), Raiden (Tadanobu Asano), Sonya Blade (Jessica McNamee). Oltre a Jax (Mehcad Brooks), Kano (Josh Lawson), Shang Tsung (Chin Han), Scorpion (Hiroyuki Sanada). Completano la squadra Kung Lao (Max Huang), Mileena (Sisi Stringer), Nitara (Elissa Cadwell) e Kabal (Daniel Nelson ). I fan delle arti marziali e del cinema hanno già visto Taslim in azione nel film d’azione indonesiano di successo The Raid: Redemption e The Night Comes for Us.

La sinossi del film

Il film di Mortal Kombat è diretto da Simon McQuoid, che farà il suo debutto alla regia quando verrà rilasciato il riavvio. Insieme a McQuoid come produttori ci sono James Wan e Todd Garner. La descrizione ufficiale della trama del film recita: “In Mortal Kombat, il combattente di MMA Cole Young, abituato a battersi per soldi, non è a conoscenza della sua eredità o del motivo per cui l’Imperatore Shang Tsung di Outworld ha inviato il suo miglior guerriero, Sub-Zero, un Cryomancer ultraterreno, a dare la caccia a Cole. Temendo per la sicurezza della sua famiglia, Cole va alla ricerca di Sonya Blade sotto la direzione di Jax, un maggiore delle forze speciali che porta lo stesso strano drago con cui è nato Cole”.

La battaglia si appresta: “Presto, si ritrova al tempio di Lord Raiden, un anziano Dio e il protettore di Earthrealm, che garantisce rifugio a coloro che portano il marchio”. L’addestramento è duro: “Qui, Cole si allena con i guerrieri esperti Liu Kang, Kung Lao e il mercenario canaglia Kano, mentre si prepara a stare con i più grandi campioni della Terra contro i nemici dell’Outworld in un una battaglia ad alto rischio per l’universo. Cole sarà spinto abbastanza forte da sbloccare i suoi arcani – l’immenso potere dentro la sua anima – in tempo per salvare non solo la sua famiglia, ma per fermare Outworld una volta per tutte?”

Mortal Kombat uscirà nelle sale e su HBO Max il 16 aprile.