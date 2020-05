È morto Fred Willard, star della commedia

Nelle ultime ore un lutto ha colpito il mondo del cinema e delle serie TV. È morto Fred Willard, apprezzato attore comico, che ha partecipato a tantissimi show e film nella propria lunga carriera. L’uomo si è spento all’età di 86 anni lo scorso venerdì e l’annuncio è avvenuto il giorno successivo. A confermare la notizia è stato inizialmente l’agente dell’interprete Michael Eisenstadt al The Hollywood Reporter. Fred Willard è morto per cause naturali secondo quanto dichiarato.

Ad annunciare la notizia è stata anche Hope Willard, figlia di Fred. La donna ha pubblicato un post sul proprio profilo Twitter, che potete vedere di seguito, in cui ricordava il padre.

It is with a heavy heart that I share the news my father passed away very peacefully last night at the fantastic age of 86 years old. He kept moving, working and making us happy until the very end.We loved him so very much!

We will miss him forever.

— Hope Willard (@Mulbytime7) May 16, 2020