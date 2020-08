Lo sceneggiatore, animatore e produttore esecutivo statunitense è deceduto per cause naturali

Joe Ruby, creatore di “Scooby-Doo”, ma anche serie di cartoni animati come “Le avventure di Penelope Pitstop”, “Gli investigatti” e “Lo squalo Jabber”, è morto all’età di 87 anni. Lo sceneggiatore, animatore e produttore esecutivo statunitense è deceduto per cause naturali nella sua casa di Westlake Village. L’annuncio ufficiale è arrivato dal nipote: “Non ha mai smesso di scrivere e creare, anche quando era molto vecchio”. Un ricordo sentito è arrivato anche dalla pagina ufficiale Facebook di Scooby-Doo per Joe Ruby. Queste le parole: “Grazie per aver creato il cartone più ‘figo’ del mondo che continuerà ad influenzare le generazioni future”.

Joe Ruby ha esordito presso gli studi della Walt Disney

Nato il 30 marzo 1933 a Los Angeles, Joe Ruby ha esordito come animatore presso gli studi della Walt Disney. In seguito messo sotto contratto da William Hanna e Joseph Barbera, nei cui uffici conobbe lo sceneggiatore Ken Spears. Nel 1969 i due realizzarono “Scooby Doo! Dove sei tu?”, primo film di quella che divenne una delle più popolari e longeve serie tv a cartoni animati. Dopo il grande successo di Scooby-Doo, Ruby e Spears furono assunti dalla rete televisiva americana Cbs. Quest’ultima ha chiesto di occuparsi della programmazione per bambini e supervisionare i cartoni animati. Nel 1977 aprirono lo studio Ruby-Spears Productions, realizzando, tra gli altri ,”Mister T”, “Superman”, “Centurions”, “Turbo Teen”, “Thundarr the Barbarian” e “Fangface”.

Sam Register, presidente della Warner Bros Animation, ha ricordato Joe Ruby con parole molto affettuose: “Ha reso speciale il sabato mattina per tanti bambini, me compreso. È stato uno dei creatori più prolifici nel nostro settore che ci ha regalato alcuni dei personaggi più apprezzati dell’animazione ed è stata un’emozione ospitarlo nel nostro studio”. Per poi ricordare: “Scooby-Doo è stato un amato compagno sugli schermi da oltre 50 anni, lasciando un’eredità duratura che ha ispirato e divertito tante generazioni”. Ma: “Noi della Warner Bros Animation abbiamo il privilegio e l’onore di portare avanti quell’eredità”.