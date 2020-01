È morto a 75 anni Rocky Johnson, famoso wrestler canadese e padre dell’attore e wrestler The Rock, il cui vero nome è Dwayne Johnson. Rocky è nato nel 1944 ad Amherst, in Massachusetts, con il nome di Wayde Douglas Bowles. Negli anni Sessanta iniziò la sua carriera nel wrestling decidendo poi di cambiare il suo nome in Rocky Johnson. Inizialmente fu protagonista nella National Wrestling Alliance (NWA) per poi essere inserito nella World Wrestling Federation (WWF). In questa lega negli anni Ottanta fece coppia con Tony Atlas con cui vinse nel 1983 il WWF Tag Team Championship. Johnson si ritirò nel 1991 e diventò allenatore del figlio Dwayne, avuto dalla moglie Ata Maivia.

Rocky Johnson, il wrestling e il rapporto col figlio Dwayne

In onore del padre e del nonno, all’inizio della sua carriera Dwayne lottò utilizzando il nome Rocky Maivia, successivamente cambiato in The Rock. Inizialmente Johnson era presente durante i match del figlio, salendo sul ring per aiutarlo dopo lo scontro con The Sultan e The Iron Sheik a WrestleMania XIII. Johnson non è più salito sul ring dopo il flop del personaggio di Rocky Maivia, tuttavia suo figlio raggiunse poi la popolarità con il nome di The Rock.

Rocky Johnson è stato assunto come allenatore per il vivaio della WWE a inizio 2003, ma è stato licenziato nel maggio dello stesso anno. Il 25 febbraio 2008 è stato annunciato come candidato per la WWE Hall of Fame insieme al suocero Peter Maivia. I due sono stati inseriti nella Hall of Fame il 29 marzo 2008 da suo figlio Dwayne. Una settimana prima, il 22 marzo, Johnson combatté il suo ultimo match a Toronto per la Wrestling Stranglehold. Ultima curiosità: il primo ruolo televisivo di Dwayne Johnson è stato nella sitcom That ’70s Show in cui interpretava proprio una versione giovane di suo padre.