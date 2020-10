Mostra di Venezia: Alberto Barbera confermato fino al 2024

La Mostra del Cinema di Venezia ha rinnovato il contratto dell’attuale direttore artistico Alberto Barbera. La Biennale di Venezia ha annunciato che il Consiglio di Amministrazione ha deciso per la riconferma di Barbera, il cui titolo ufficiale è Direttore della Sezione Cinema. Alberto Barbera tornerà per un terzo mandato consecutivo e un quarto mandato assoluto. Il suo primo periodo è stato tra il 1999-2001 ed è tornato al Lido nel 2011. Il festival del prossimo anno si svolgerà dall’1 all’11 settembre.

Le altre nomine

Alberto Barbera ha fatto molto per rafforzare la reputazione del festival cinematografico più antico del mondo negli ultimi anni, attirando studi di grande successo e premi, artisti di fama mondiale e formazioni solide e globali. Quest’anno, Venezia è stata l’unico grande Festival che si è svolto fisicamente dopo la pandemia scoppiata in primavera. L’evento non ha riscontrato intoppi raccogliendo molti consensi. Per quanto riguarda le altre nomine, Wayne McGregor è stato nominato alla Direzione del Settore Danza. Lucia Ronchetti alla Direzione del Settore Musica, mentre ricci/forte (Stefano Ricci e Gianni Forte) alla Direzione del Settore Teatro.

La Mostra internazionale d’arte cinematografica è il festival cinematografico che si svolge annualmente a Venezia, Italia (solitamente tra la fine del mese di agosto e l’inizio di settembre). Il tutto nello storico Palazzo del Cinema sul lungomare Marconi (ed in altri edifici vicini o non lontani), al Lido di Venezia. Dopo l’Oscar, è la manifestazione cinematografica più antica al mondo: la prima edizione si tenne tra il 6 e il 21 agosto 1942. Mentre l’Academy Award, comunemente conosciuto come Premio Oscar, si svolge, in serata unica, dal 1930. Il premio principale assegnato è il Leone d’oro, che deve il suo nome al simbolo della città (il Leone di San Marco).