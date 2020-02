Arriva la mostra K con lavori di Orson Welles e Tangerine Dream

Fondazione Prada si prepara a lanciare una nuova esposizione dedicata agli appassionati di letteratura e non solo. La sede di Milano ospiterà infatti la mostra K, incentrata sui tre grandi romanzi incompiuti di uno degli autori più importanti del Novecento, Franz Kafka. Questi lavori dialogheranno con le opere a essi ispirati, in un incrocio di arti differenti ma mai davvero lontane.

A Fondazione Prada la mostra K, sui romanzi incompiuti di Kafka

I tre libri che costituiscono la base del progetto, sono America, Il processo e Il castello. Tutte queste opere sono arrivate al pubblico dopo la morte dell’autore, avvenuta nel 1924. Nonostante fossero incompiute (o forse proprio per questo motivo) sono riuscite a influenzare moltissimo il mondo, spingendo tanti diversi artisti a scoprirle, reinterpretarle e riadattarle. Proprio questa caratteristica di aprirsi alle rivisitazioni dei tre romanzi costituisce il fulcro della nuova esposizione di Fondazione Prada.

Al centro di tutto si trova l’installazione di Martin Kippenberger The Happy End of Franz Kafka’s “Amerika”. Come si può intuire dal titolo, si ricollega proprio ad America, in una ricostruzione della sequenza del libro in cui il protagonista si propone sul teatro più grande del mondo per un’occupazione. L’opera di Kippenberger arriva per la prima volta in Italia al piano terra del Podium di Fondazione Prada.

Nel Cinema della struttura invece si può vedere The Trial, uno dei grandi capolavori di uno dei cineasti più importanti della storia, Orson Welles. Si tratta ovviamente di una trasposizione de Il processo, drammatica ma venata di un umorismo nero e un’atmosfera onirica eccezionale.

Nella Cisterna infine sarà possibile sentire in loop l’album Franz Kafka The Castle, a cura dei Tangerine Dream. In uno spazio evocativo, i visitatori potranno esplorare le sonorità della band tedesca sul lavoro dello scrittore.

La mostra K sarà disponibile in Fondazione Prada fino al 27 luglio.