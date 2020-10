Il Marvel Cinematic Universe ha trovato la sua Kamala Khan. Ms. Marvel avrà come protagonista l’attrice Iman Vellani. Il debutto della serie sul servizio streaming Disney+ è previsto per il 2021. L’attrice, tuttavia, potrebbe fare il suo debutto come Ms Marvel prima di quel momento, in un titolo che dovrebbe uscire prima. Inoltre potrebbe apparire anche nel sequel di Captain Marvel previsto per il 2022.

La produzione di Ms. Marvel dovrebbe iniziare entro il 2020, e vedrà Kamala Khan in live-action per la prima volta dalla sua apparizione sulle pagine dei fumetti di Captain Marvel nel 2013. Vellani è una nuova arrivata a Hollywood, non diversamente dal personaggio Kamala Khan rispetto al mondo dei supereroi.

Kamala Khan ha poteri di polimorfismo

Il personaggio di Kamala Khan è apparso per la prima volta in Captain Marvel # 14, creato da Sana Amanat, Stephen Wacker, G. Willow Wilson e Adrian Alphona. “Nei fumetti, Kamala è un’adolescente che scopre di avere poteri di polimorfismo, permettendole di ingrandire o rimpicciolire qualsiasi parte del suo corpo“, dice Jenna Anderson di ComicBook.com del popolare personaggio. “Ispirata da Carol Danvers/Captain Marvel, Kamala usa i suoi poteri per proteggere la sua città natale, Jersey City, e alla fine si unisce agli Avengers. L’adattamento televisivo sarà condotto da Bisha K. Ali, che recentemente ha lavorato come sceneggiatore per il reboot televisivo di Quattro matrimoni e un funerale”.

La notizia del casting segue quella dei Marvel Studios che hanno scelto Tatiana Maslany per il ruolo da protagonista in She-Hulk. Ms Marvel è uno dei tanti titoli dei Marvel Studios previsti per Disney+. WandaVision dovrebbe essere la prima serie a debuttare, in arrivo alla fine del 2020. Anche The Falcon e The Winter Soldier, Loki, What If …?, Hawkeye, Ms. Marvel, She-Hulk e Moon Knight sono tutti in sviluppo. Lo spettacolo non ha ancora una data ufficiale per la prima.