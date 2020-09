Ms. Marvel: svelati nuovi personaggi pronti ad entrare nella serie?...

La lista del Marvel Cinematic Universe continua a prendere forma ed uno dei progetti più attesi nella lista è sicuramente Ms. Marvel. Sebbene gran parte della serie rimanga un mistero, incluso chi sarà scelto per il ruolo del protagonista, un nuovo rapporto fa luce su alcuni dei personaggi secondari che si uniranno alla serie. Murphy’s Multiverse riferisce che è emerso un casting per la serie, che prevede una “giovane attrice bianca, età 16-20”, e una “attrice nera, 27-33”. Mentre le chiamate di casting usano tradizionalmente nomi in codice, molti hanno iniziato a ipotizzare i nomi. Una dovrebbe riguardare delle amiche di Kamala, Zoe Zimmer, e la sua eventuale cognata, Tyesha Hillman.

Zoe è innamorata di Nakia

Nei fumetti, Zoe è inizialmente la ragazza popolare della scuola, ed è la prima persona con la quale Kamala usa i suoi poteri di Ms. Marvel. Con il passare del tempo, Zoe cresce fino a diventare un membro fondamentale dell’equipaggio di Kamala. In seguito fa coming out e palesa i suoi sentimenti romantici per un’altra compagna di classe e amica, Nakia. Tyesha è invece una giovane donna che si innamora del fratello maggiore di Kamala, Aamir. Alla fine si sposano e Tyesha diventa parte della famiglia Khan. Sebbene non si possa dire chi alla fine interpreterà uno di questi ruoli, forniscono alcuni spunti per la serie.

Ms. Marvel seguirà le avventure di Kamala, un’adolescente musulmana che idolatra Captain Marvel e altri eroi Marvel, e che usa i suoi poteri mutaforma per combattere il crimine a Jersey City. La sua mostra personale è condotta da Bisha K.Ali di Four Weddings and a Funeral, con i registi di Bad Boys for Life Adil El Arbi e Bilall Fallah, il regista di The Punisher Sharmeen Obaid-Chinoy e il regista di The Magicians Meera Menon alla regia di episodi della serie.