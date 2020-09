Ms. Marvel: i registi di Bad Boys for Life scelti per dirigere la serie

È stata una settimana importante per i progetti MCU della Marvel TV, tra l’annuncio della scelta di Tatiana Maslany come personaggio principale di She-Hulk e la conferma del rilascio di WandaVision nel 2020. Ora, è stato confermato che Ms Marvel ha finalmente trovato i suoi registi. Adil El Arbi e Bilall Fallah, meglio conosciuti per il loro lavoro in Bad Boys for Life, saranno i registi della serie. Anche il due volte premio Oscar Sharmeen Obaid-Chinoy dirigerà la serie, così come Meera Menon. I crediti di Menon includono la regia di episodi di The Walking Dead, The Punisher, Titans, Dirty John e Outlander.

La protagonista di Ms. Marvel è Kamala Khan

Ms. Marvel seguirà l’adolescente pakistana-americana Kamala Khan nei panni dell’eroe principale. Khan ha fatto il suo debutto nei fumetti nel 2012, diventando il primo personaggio musulmano della Marvel a recitare nel suo stesso titolo. Nell’MCU, Khan diventerà inoltre il primo eroe musulmano della Marvel sullo schermo. Il personaggio è stato un grande successo, andando a guidare la sua squadra di compagni eroi adolescenti nella serie a fumetti del 2017 The Champions.

Secondo il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, Ms. Marvel è solo l’inizio per Kamala Khan poiché il personaggio ha un futuro nei film dell’MCU. Ms. Marvel sarà trasmessa in streaming esclusivamente su Disney + nel 2021. Ms. Marvel è un personaggio immaginario dei fumetti pubblicati negli Stati Uniti d’America dalla Marvel Comics. Venne ideato nel 1977 da Gerry Conway e John Buscema come controparte femminile di Capitan Marvel e alter ego di Carol Danvers. Successivamente divenne l’alter ego di altri personaggi. Il personaggio è stato protagonista di quattro serie a fumetti omonime.

Carol Danvers è stata la prima ad assumere l’identità di Ms. Marvel. Era un’ufficiale dell’aeronautica statunitense, ed esordì nel marzo 1968 su Marvel Super-Heroes n. 13 di Roy Thomas e Gene Colan. Durante uno scontro tra Capitan Marvel e Yon-Rogg, Carol viene investita da un’esplosione, la cui energia fonde il suo DNA con quello di Capitan Marvel, rendendola in parte Kree e in parte umana e donandole i superpoteri. Divenne in seguito, dal 1978, membro dei Vendicatori.