MTG Arena sarà presto su macOS! Dal 25 giugno 2020 infatti, grazie alla collaborazione con Epic Games Store, sarà possibile scaricare MTG Arena su macOS. La versione per macOS coprirà anche l’imminente uscita del Set Base 2021. I giocatori troveranno quindi su macOS le stesse carte, gli stessi formati, eventi e funzioni della versione per Windows. Per chi ha già giocato a MTG Arena, sarà possibile accedere al gioco usando le informazioni e le credenziali del proprio account Wizards.

Epic Games Store era il modo più veloce per fornire ai giocatori un client completo e nativo macOS. Questo client per macOS sarà disponibile con l’aggiornamento di giugno, attualmente in programma questo giovedì. Ci saranno delle piccole differenze tra macOS e Windows poiché sono due client diversi, nati per due piattaforme diverse, ma nulla di sostanziale. Per esempio gli acquisti di carte funzioneranno in maniera identica tra i due sistemi. Se dovessero esserci dei problemi nel download, nell’installazione o nell’avvio del client per macOS è possibile rivolgersi al servizio di assistenza di Epic Games. Per ogni altro problema ressa attivo il servizio assistenza di MTG Arena.

Ecco infine un breve elenco dei requisiti minimi richiesti per macOS per poter utilizzare questo client: