Presto potrai guardare Mulan senza un abbonamento Disney+

Tutti gli studi cinematografici hanno provato una varietà di metodi diversi per portare i loro principali progetti teatrali di fronte al pubblico durante la pandemia globale. Alcuni hanno spostato i film direttamente su piattaforme di streaming. Altri hanno reso disponibili film tramite l’opzione di noleggio Premium VOD. Pochi hanno puntato ai cinema dove possibile. Disney ha provato qualcosa di unico finora con Mulan. Se volevi guardare il film negli Stati Uniti, dovevi avere un abbonamento Disney+ e pagare $29,99 per un acquisto VOD premium. Tuttavia, a partire dalla prossima settimana, chiunque desideri guardare Mulan in digitale sarà in grado di farlo senza Disney+.

A partire da martedì 6 ottobre sarà disponibile su due piattaforme digitali

Le piattaforme cinematografiche digitali FandangoNOW e Vudu hanno annunciato che a partire da martedì 6 ottobre Mulan sarà disponibile per l’acquisto digitale a $ 29,99. Ciò significa che mentre il film costerà ancora lo stesso su Disney +, c’è chi potrà vederlo senza essere per forza abbonato al servizio streaming. Tecnicamente il film viene dunque a costare sei dollari in meno. Vudu sta inoltre addolcendo il piatto offrendo un credito di tre dollari su un acquisto futuro se preordini Mulan.

Mulan è finora l’unico film ad aver optato per il prezzo di acquisto oltre all’abbonamento a pagamento, quindi nessuno sapeva quanto avrebbe avuto successo. La Disney non ha ancora rilasciato alcun numero ufficiale sul numero di abbonati Disney+ che hanno effettivamente speso i soldi aggiuntivi. Sono state fatte alcune stime che indicherebbero che Mulan, almeno, non è stato un fallimento totale. Soprattutto perché è già stato annunciato che Mulan sarà reso disponibile come titolo Disney+ standard all’inizio di dicembre. Se hai Disney+ ma non hai pagato per il film con accesso Premium, aspetta altri due mesi. Sarà interessante vedere se, data la timeline compressa, Mulan otterrà anche qualche tipo di rilascio fisico in Blu-ray. Date le circostanze, sembra che potrebbe accadere dopo che avrà raggiunto lo standard Disney+.