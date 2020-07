Mulan rimandato a data da destinarsi

Il rinvio della pellicola non ha per ora una data precisa

Cambia ancora la data di uscita di Mulan, attesa trasposizione live-action del Classico Disney. Il film sarebbe dovuto uscire lo scorso marzo, ma a causa della pandemia globale si è deciso di spostarne il debutto a momenti migliori per le sale. Tuttavia la situazione attuale non sembra permetterne ancora una release ottimale, per cui Disney ha deciso di rinviare ancora il rilascio. A quando? Per il momento non si sa.

Mulan, la nuova data di uscita è ignota

Nelle ultime ore lo studio ha annunciato tutta una serie di cambiamenti alle proprie release dei prossimi mesi e anni. Fra un rinvio dei sequel di Avatar e dei nuovi Star Wars, anche la data di uscita di Mulan è cambiata. Tuttavia, al contrario di altri progetti, non è arrivato un annuncio ufficiale in merito a quando il film potrà effettivamente arrivare nelle sale. Per il momento quindi si sa solo che questa pellicola non debutterà ad agosto come previsto fino a qualche ora fa, ma ancora nulla si sa su quando effettivamente sarà rilasciato in sala.

Mulan è un ulteriore passaggio nella lunga lista di trasposizioni live-action dei Classici Disney che abbiamo visto negli ultimi anni. Opere come Aladdin, Il re leone, Dumbo, Il libro della giungla e molti altri ancora sono arrivati in sala in questa versione nuova, che spesso apportava piccole e grandi modifiche all’originale.

In particolare l’approccio di questo Mulan sembra essere molto diverso da quello del passato. Dalle scene finora mostrate sembra emergere un’influenza molto forte dei film di arti marziali cinesi, oltre che alcune variazioni nella storia. I fan hanno storto parecchio il naso alla notizia dell’assenza del draghetto Mushu in questa versione ma bisognerà vedere il risultato finale prima di poter giudicare.

Voi cosa ne pensate? Siete dispiaciuti per questo ulteriore cambio di data di uscita per Mulan?