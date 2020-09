Ecco quando Mulan sarà disponibile gratuitamente su Disney Plus

Se siete disposti ad aspettare, non dovrete pagare per vedere il live action

Il nuovo live action di Mulan arriverà sulla piattaforma di Disney Plus a partire da domani, 4 settembre, ma non è incluso nell’abbonamento standard. Chiunque voglia vederlo, dovrà pagare 21,99 euro attraverso un programma Premier Access.

Se però siete disposti ad attendere qualche mese, potrete vedere la pellicola senza costi aggiuntivi. Attraverso un post pubblicato sul sito web di Disney, la società ha annunciato che il film sarà disponibile gratuitamente a partire da dicembre.

Mulan disponibile su Disney Plus senza costi aggiuntivi

L’offerta “Premier Access” per Mulan sarà disponibile fino al 2 novembre. A partire dal 4 dicembre, invece, Disney consentirà a tutti gli abbonati di guardare il film senza costi aggiuntivi.

Le recensioni per Mulan inizieranno ad apparire online a partire da oggi, giovedì 3 settembre, quindi vi consigliamo di tenerle d’occhio per avere ulteriori informazioni riguardo la pellicola. Recentemente, poi, è stato reso noto che molte persone, in passato, hanno fatto un’audizione per ottenere il ruolo della protagonista nel film.

Alla fine il ruolo è stato offerto a Liu Yifei, attrice, modella e cantante cinese famosa per aver recitato in The Chinese Widow e Outcast – L’ultimo Templare.

Uno dei produttori del live action, inoltre, ha parlato di come questa esclusiva strategia di rilascio possa influenzare l’attività cinematografica in futuro.

Tra le altre notizie riguardanti le nuove uscite su Disney Plus, vi ricordiamo che la seconda stagione dello spin-off The Mandalorian sarà disponibile a partire dal 30 ottobre. L’annuncio ufficiale è arrivato proprio ieri, tramite un post sull’account Twitter ufficiale di Disney.