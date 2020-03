Mulan e The New Mutants rimandati

I film della Disney Mulan e The New Mutants sono stati rimandati. A causa dell’emergenza Coronavirus, i due lungometraggi vedranno le sale più avanti nel 2020. Non si conoscono ancora le nuove date di uscita, ma presumibilmente la Disney spererebbe di rilasciarli entro l’anno.

Mulan e New Mutants rimandati

Mulan e The New Mutants non solo soli: anche Antlers, film prodotto da Guillermo del Toro e tratto dal racconto The Quiet Boy, è stato procrastinato. La notizia riguardante The New Mutants non è una novità, visti i ritardi ma, se non lo avete ancora fatto, potete vedere il trailer. Anche Mulan è un film atteso da tempo, essendo l’ultimo lungometraggio live-action Disney basato su un precedente successo animato.

Chi ha avuto la fortuna di vedere Mulan ha rilasciato delle dichiarazioni favorevoli. Sembra che questo adattamento si discosti da quelli precedenti: se in La Bella e La Bestia buona parte delle scene era ricalcata sul lungometraggio animato, in Mulan mancano alcuni personaggi principali (Li Shang e Mushu). Alcuni commenti lasciano intendere che il film si discosti nettamente dalla sua controparte del 1998.

Secondo The Hollywood Reporter l’uscita dei suddetti film è rinviata fino a data da destinarsi e non è previsto alcun “tappabuchi” nei giorni di uscita previsti. Alcune fonti suggeriscono che la Disney intenda rilasciarli durante il corso del 2020. L’unico rilascio che si può ipotizzare può essere Antler. Essendo un film horror è facile che la sua prima distribuzione avvenga intorno al periodo di Halloween. Chissà che la Disney non decida di rilasciarli sul suo canale in streaming.

Secondo la tabella di marcia il prossimo film Disney ad uscire nei cinema dovrebbe essere Black Widow. Per ora, gli unici film rimandati sono Mulan, The New Avengers ed Antler. Vi terremo aggiornati sui piani della Disney, nel caso dovessero cambiare.