Da Mulan a Indiana Jones, ecco le nuove date Disney...

Nelle ultime settimane abbiamo assistito a diversi rinvii a causa dell’emergenza in corso. Diversi studi in particolare hanno spostato i propri film in uscita, dato che in questo momento (con i cinema chiusi) è letteralmente impossibile fare debuttare una pellicola. Disney nello specifico ha annunciato solamente i ritardi, Nelle ultime ore però lo studio ha annunciato il proprio calendario completo, con tutte le nuove date, a partire da quella di Mulan.

Mulan, Indiana Jones 5, Jungle Cruise e gli altri: ecco le nuove date!

Ci sono un bel po’ di variazioni ovviamente. Questo perché la schedule dello studio (soprattutto quella del MCU come vedrete) è molto fitta e intersecata. Così, lo spostamento di Mulan rimanda a nuove date Jungle Cruise, per lasciargli spazio. In alcuni casi, come appunto per il film con The Rock ed Emily Blunt questo significa un rinvio di più di un anno.

Tra i film che cambiano la propria release ci sono anche alcuni prodotti legati all’etichetta Fox. Fra questi spicca l’atteso The French Dispatch di Wes Anderson, che si sposta dall’estate all’autunno. Si fa notare inoltre la scelta di rilasciare Artemis Fowl su Disney+, invece che in sala.

Ecco qui tutta la lista completa: